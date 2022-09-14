國民黨桃園市長參選人張善政農委會研究案遭指抄襲，張稱其有簽保密條款無法透露過多資訊，資深媒體人黃暐瀚貼出部分條約表示，若此合約屬實，代表真需農委會同意，宏碁才能公開合約。張善政今強調「誰說假話看得很清楚」，張競辦也呼籲農委會主委陳吉仲，拿出格局與尊嚴，別服膺於執政黨操弄下，讓真相早日水落石出。

張善政競辦發言人何元楷今指出，自媒體曝光計畫案後，張善政與團隊便著手蒐集資料與公開說明始末的準備，但因有保密條款限制，公開說明恐有違約疑慮，這段整備期間，張面對外界質疑、抹黑與嘲諷，仍堅持立場，強調自己光明磊落，絕無對手指控的內容。

何元楷表示，農委會、民進黨、鄭文燦與鄭運鵬，持續對張善政進行人格抹黑，鄭運鵬甚至嘲諷「保密是自創」，但保密協定經媒體曝光後，張與團隊不奢求上述人士道歉，畢竟從前新竹市長林智堅論文案後，全國民眾都等不到蔡英文、鄭文燦與鄭運鵬等人道歉，更別說抹黑張與對台灣農業電子化有貢獻的團隊，甚至抹黑一間台灣優秀國際企業，為何需要道歉？

何元楷質疑，保密協定只是讓民進黨的選戰手段、操弄特定媒體的手法再次被外界看清，相信桃園人自有公斷，尤其若按照保密協定內容，農委會大可依程序，行文合約簽訂的宏碁公司，表明放棄法律相關權益及保密條款主張權，為何始終不見農委會有所作為。

何元楷強調，綠營人士一下說沒有保密協定，一下又說有，每人都自認凌駕法律之上，彷彿抹黑張善政就是綠營當選保證，呼籲陳吉仲應拿出中央主管機關應有的格局與尊嚴，別服膺在執政黨選舉操弄下，何妨讓真相早日水落石出，讓選舉回歸公共政策討論才是正途。