陳麗娜今早上廣播節目接受主持人王淺秋專訪，她談到近來的心路歷程。（柯宗緯翻攝）

鎮港區新人陳識明今到國民黨高雄市黨部陳情，隨行人員舉牌要求許福明下台，但許人在樓上開會並未現身，而是由市黨部一組總幹事代表接下陳情書，再轉交給許。（柯宗緯攝）

國民黨高市鎮港區議員提名惹議，引發茶壺內的風暴。新人陳識明今（14）日前往市黨部抗議，要求主委許福明下台，才能成為政治典範，不該是船過水無痕。另名事主老將陳麗娜今也喊話，希望彼此團結對外，不要讓泛綠等有心人士見縫插針，最後漁翁得利。

鎮港區新人陳識明今到國民黨高雄市黨部陳情，隨行人員舉牌要求許福明下台，但許人在樓上開會並未現身，而是由市黨部一組總幹事代表接下陳情書，再轉交給許。

陳識明強調，自己爭取這些不是跟國民黨要錢、吵配票，也不是內鬥等，他代表市民參戰、捍衛青年參戰的最後尊嚴，因此訴求一定要有人為此事負責，若主委下台就會成為政治上典範，但若此事船過水無痕，未來「陳麗娜條款」恐會成為慣例。

陳識明不滿地說，將來若老將助理或是老將民調輸給新人，就循「陳麗娜條款」重新參政，對青年參政是傷害，「希望我是第一個，也是最後一個」，呼籲國民黨未來不要有其他慘劇發生在年輕人身上。

陳識明也提出，國民黨高雄市長參選人柯志恩應接掌市黨部兵符，循2018年前高雄市長韓國瑜勝利模式，將國民黨力量整合在一起，今天下午他將與柯到小港漢民路黃昏市場掃街，會當面提出該建言。

對此，市黨部強調，尊重陳識明同志的行動，國民黨不會放棄任何一位同志，也會盡力輔選與協助每一位參選人，呼籲最後關鍵時刻大家要團結努力，為議會過半打拚。

另方面，陳麗娜今早上廣播節目接受主持人王淺秋專訪，她談到近來的心路歷程時強調，這是選戰策略上運用，也不是第一次發生，不能稱為「陳麗娜條款」，對她相當不公平，而是黨為因應整體選情變化，讓席次極大化所做的考量及決定。

陳麗娜表示，自己將以無黨參選，怎麼讓國民黨提名3席全上才重要，但目前看到民進黨見縫插針，國民黨一但分裂，只會中了別人的計，最後變成漁翁得利。

「我每次選舉都有人說我跟先生離婚了，選5次就說離5次」陳麗娜苦笑，近來地方又謠言四起，強調兩人沒離婚。至於最後會參選的轉折，就是考量國民黨在地方經營、議長選舉及市長選舉等布局，自己不想傷害任何人，也奉勸外界別再說國民黨打壓年輕人，她樂見新人陳識明展現個人特質，取得最好的成績。