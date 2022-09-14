美國8月消費者通膨數據高於市場場預期，加劇聯準會將繼續大幅升息的擔憂，受隔夜美股重挫拖累，周三日經225指數早盤收跌2.18%，為27,991.82點，跌破28,000點重大心理關卡，盤初一度下挫2.95%，報27,795.64點。東證一部指數晨收跌1.62%，為1954.44點。

隔夜費城半導體指數崩跌6.18%，日本科技股隨之下挫2.15%，在日經指數中表現最疲弱。

重量級軟銀集團跌3.80%，晶片製造設備大廠東京威力科創跌3.05%。分析師表示，日本高價科技股遭到拋售似乎與隔夜美股表現有關。

根據CME的FedWatch工具，市場目前已完全消化聯準會將在下周會議升息至少75個基點的預期，並認為升息100個基點的可能性升高至38%。

截至晨收，日經指數225支成分股普遍下跌，僅18檔逆勢上漲，2檔持平。

觀光旅遊類股相對抗跌，投資人看好日本政府即將進一步放寬防疫的入境簽證限制。百貨業巨頭高島屋漲0.89%，三越伊勢丹早盤收平。分析師表示，防疫鬆綁受惠股可望繼續持穩。