2022上半年受到通膨、升息、俄烏戰爭等因素的影響，全球市場都有明顯的震盪，進入到下半年，停滯性通貨膨脹已成為事實，全球經濟成長已經明顯放緩，美國甚至已經連兩季經濟成長率落入負值，已經達到技術性衰退的標準，未來「高通膨、低成長」將成為常態，在此經濟環境背景下，金融市場持續劇烈震盪，也可能是必然的新常態。

投資人該如何為資產打造安全氣囊？國泰投信ETF研究團隊表示，良好的資產配置規劃會是最有效的解方。根據資料顯示，以美國金融市場為例，若以美股6成、美國公債4成做資產配置，觀察相關指數近30年來表現，雖然年化報酬率表現略低於單純投資美股，但波動度卻從18.5%降低到不到12%，且報酬風險比（每承擔一單位風險能獲得多少報酬）從只投資美股的0.54，提高到0.75，顯示納入股債配置的策略其投資效率更優異。

展望債市表現，國泰20年美債ETF基金經理人鍾郁婕表示，8月底全球央行年會後，受美國公佈的經濟數據及美國聯準會官員鷹派談話所影響，美債整體呈現空頭走勢。根據CME FedWatch升息機率表來看，目前市場預期聯準會於9月會議升息3碼的機率超過7成，全年累計升息至15碼的機率上升至6成。整體而言，目前市場行情主要受到通膨與景氣預期的影響，隨著近期油價回落，通膨增速有見頂跡象，加上聯準會近期明確的升息步調，景氣步入衰退的不確定性仍存，預期長債殖利率的上方空間較為有限，且市場定價的終端利率將維持在3.75～4.00%，大幅上移突破4%的可能性較低。短線來看，現階段通膨依舊維持在高檔，且市場亦持續消化聯準會的鷹派論調，未來債券走勢暫須謹慎看待，後續關注9月FOMC會議，因此短線仍具變數，建議以分批布局的策略為宜。

法人分析，由於美國股、債長期表現多呈現反向關係，建議投資人可於資產配置中加入20年美債提升避險效果，對於長期投資人來說，現階段的美國公債收益率已逐漸展現長期投資價值。