擁有完整照護場域與工廠環控防災建構經驗的宇瞻(8271)，從豐富的實務經驗出發，進一步將各種先進感測設備、主動式防災系統與軟體開發能力整合為一體，為樂齡宅和日照中心量身打造「智慧照護總體規劃與建置服務」；其中包括人身安全、環境安全兩大系統，內含多樣解決方案，讓科技與服務完美融合，成為友善高齡者的生活環境。

智慧人身安全照護系統 讓照顧者毋須時刻緊盯，以人身安全為本、照護場域經驗為輔，宇瞻推出「非接觸跌倒/生理感測」、「緊急呼叫鈴遠端通報」、「浴廁久待通報」以及「外出未歸通報」等方案，站在照護者與被照護者雙方角度思考，於容易發生意外的區域布建系統，透過設備整合，將傳統求救設備連上雲端，不但能將經費用在刀口上，亦能有效降低意外的危害；一有異常狀況即刻通知照護者前往關懷，打造安全無憂的高齡照護環境。

其中「非接觸式跌倒/生理感測」僅需在天花板加裝毫米波雷達，無須讓長輩穿戴任何裝置即可偵測跌倒、呼吸狀態與在室內是否有活動等訊息。對於照顧者難以掌握的單人住房或浴室等私密場域，不需攝影鏡頭，即能24小時全天候偵測，兼顧長輩的隱私和舒適感。

智慧環境安全管理系統，保全防災環控三者兼具。以環境為主體的「智慧環境安全管理系統」，包括「人臉辨識門禁系統」、「出入口管制系統」等可管理機構進出者的保全相關方案與「環安監控系統」、「受信總機遠端通報」等防災環控方案。這些科技與便利兼具的保全與防災環控模式，有別於傳統通報僅止於現場端，宇瞻採簡易且市占最高的通訊軟體LINE，整合感應器與攝影機，一旦偵測到異常狀況，即刻將現場照片或短影片推送至群組，讓業主與多方管理人員能立即確認狀況並予以排除；亦可以搭配如智慧音箱、蜂鳴器、語音電話等多種方式，確保管理單位能於第一時間收到通知。

今年9月15日–9月17日世貿一館的台北國際照顧科技應用展，歡迎蒞臨A1111、A1113攤位實際體驗宇瞻的「智慧照護總體規劃與建置服務」，現場感受多種解決方案的功能與LINE通報、網站管理平台的即時效果。目前多項解決方案已實際應用於長照、日照機構，更與數家大型建商洽談合作，期能規劃導入於既有和興建中的樂齡銀髮住宅。