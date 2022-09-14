新光金(2888)子公司新光人壽繼年初獲金管會核准正式開辦遠距投保服務「光速保」，再獲金管會核准試辦「行動投保確認同意書以電子方式簽署」，透過客戶本人行動裝置進行身分認證後，即可進行行動投保確認同意書簽署，同時強化身分認證及建立完善個資保護機制，以提供客戶安全多元的投保選擇。

新壽表示，公司持續精進保險數位服務，經客戶確認採行動投保服務流程，不需再下載任何軟體，只需透過iOS或安卓系統行動裝置進行身分認證（MID），認證通過後，再由電子簽章憑證機構(臺灣網路認證股份有限公司)核發憑證至客戶手機，客戶取得憑證後即可進行簽署，迅速完成投保作業。

該項作業獲准試辦是業界首創將數位憑證電子簽章用於行動投保服務所簽署的確認同意書，客戶只需於行動投保前選擇「電子文件方式」簽署確認同意書，接下來以本人的手機進行身分認證，成功取得電子憑證簽署同意書，簽署完成的同意書、併要保書及相關文件加密回傳至公司主機，業務員不需列印紙本給客戶簽名，也不用再寄回紙本，全程無紙化資料不落地，客戶也能輕鬆、簡便e指完成行動投保作業，符合國際綠色金融2.0及ESG趨勢。