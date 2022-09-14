由吳岱霖為首腦的舞弊集團，5年來利用電子設備協助百名考生考進中鋼、中油、台電三大國營企業，百名考生砸百萬入坑，郭姓考生與林姓考生在考上後遭吸收進入集團。檢廉調查，集團5年來賺取上億元的舞弊費用，高雄地方檢察署14日依詐欺罪起訴吳男等5位成員。

檢廉調查國考舞弊案發現舞弊集團，經查該集團首腦為吳岱霖，成員由台電員工郭男、中鋼員工林男及陳姓妻子等人組成，5年來中鋼、中油、台電共計逾百名考生涉案，舞弊集團以每人收費120萬元計算，不法所得高達1.2億元。

考生得先支付2萬元購買舞弊專用手機、耳機及訊號放大器等設備，集團再透過場外的解題專家在筆試當天解題，將答案傳進考生的耳道式藍牙耳機內，以此達成舞弊程序，待筆試放榜後，集團再協助考生修改自傳、練習面試。若順利錄取成功，得再支付120萬至150萬元尾款結案。

舞弊集團分工合作，郭男負責蒐集考生資料、彙整名單；林男負責招攬考生、保管和保養電子設備；陳女保養設備、顧考場、確保電子設備回收；吳女幫忙記帳、聘僱解題專家，筆試當天負責測試、確保電子設備正常運作，以及負責播報答案；林男的蔡姓女友也加入幫忙顧考場。

雄檢2021年10月起陸續發起3次行動、搜索17處，傳訊林男等8人到案，其中吳岱霖在搜索時逃跑，最後仍遭到逮捕；另有20名考生在檢方調查時，主動到案坦承作弊上榜，其中2人雖參與作弊，但未成功獲取鐵飯碗。經調查後，雄檢14日依詐欺罪起訴吳男等5人，另外有3名成員及考生，另起偵辦。