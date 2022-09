大陸觀察者網 14日報導,德國總理蕭茲上台後,德國聯邦政府加快了「降低對華依賴」進程,近日有報導稱德國經濟部和外交部欲否決中國大陸中遠海運收購德國第一大港漢堡港Tollerort貨櫃碼頭35%股份。路透社14日報導,德國政府內部就此問題存在分歧,同時這一消息令德國企業界感到沮喪。其中,德國漢堡港務集團高管警告說,「拒絕中國人,對港口乃至整個德國來說都或將是一場災難」。

2021年9月,德國漢堡港務集團「漢堡港口與物流公司(HHLA)」宣布,中遠海運港口將獲得漢堡港Tollerort貨櫃碼頭35%的權益,作價為6500萬歐元。雙方順利結束自6月初開始的談判,但補充說,該交易仍需獲得德國聯邦政府批准。

中遠海運表示,Tollerort貨櫃碼頭地理位置優越,提供便捷的海上通道,其中包括可容納大型貨櫃船隻掛靠,完善的公路、海運、鐵路、水路網路與腹地聯繫緊密。預期交易事項將為公司創造新的增長點,並繼續為全球各航運公司提供優質的供應鏈服務。

然而,這一本該順利進行的交易卻在一年後被蕭茲政府橫插一腳。

當地時間9月13日,德國經濟部長哈貝克(綠黨)接受路透社採訪時稱,他不支持中遠海運收購Tollerort貨櫃碼頭35%股份。他還聲稱,德國政府正研擬新的對華貿易政策,要降低對中國原材料、電池、半導體的依賴,且在與華貿易往來上「不再天真」。

不過,多名政府消息人士告訴路透社,有關是否允許中遠海運入股漢堡港Tollerort貨櫃碼頭的問題上,德國聯邦政府內部存在分歧。他們透露,總理府(社民黨)對此持保留意見,更傾向於尋找解決方案。

與此同時,聯邦政府意圖干涉對華貿易一事,令德國企業界沮喪。

德國工商總會(DIHK)貿易專家特雷爾(Volker Treier)表示,他擔心如果政府沒有明確的拒絕投資標準就橫加干涉的話,可能會對德國對投資者的吸引力產生負面影響。

德國漢堡港務集團市場總監馬特恩(Axel Mattern)直接警告政府不要在此問題上投反對票,稱中國的投資將是「港口的巨大勝利,而不是危險,尤其是因為中遠海運將很快成為全球最大的航運公司」。

他強調:「拒絕中國人,不僅對港口而且對德國都或將是一場災難(A rejection of the Chinese would be a disaster not only for the port but for Germany)。」

中國外交部發言人毛寧13日回應,德國是貿易大國,深度參與經濟全球化和國際分工,有責任有義務維護全球產供鏈的穩定。不要將正常的經貿合作政治化,更不要以國家安全為由搞保護主義。