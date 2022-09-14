行政院副院長沈榮津（14）日表示，歐、美、日、韓等國，為增加半導體供應鏈韌性，都有提出補助和獎勵措施，這凸顯半導體在全球關鍵地位，台灣政府也在土、地、水、電、人才給最大支持，令半導體產業聚落完整發展，並讓台灣與全球供應鏈高度鏈結，使台灣半導體成為全球各國的最佳夥伴。

沈榮津今出席「SEMICON Taiwan 2022國際半導體展開幕典禮暨全球汽車晶片高峰論壇」，在開幕致詞表示，報載日月光吳田玉表示，第三代半導體、矽光子、智慧製造及綠能零碳排的材料、設備和軟體等四大領域會是潛力市場，政府會一起與業界努力。

沈榮津細數台灣半導體產業從孕育到成長的歷程，1976年在政府大力支持下，工研院成立電子研究所，引進美商RCA半導體技術，奠定台灣半導體產業基礎，接著台灣提出兩兆雙星，期許半導體、面板產值可以超過兆元。

台灣半導體產業以晶圓代工、封裝測試、晶片設計專業分工模式建構完整產業鏈研發最先進製程技術，國際大廠APPLE、GOOGLE合作發展具強大運算效果高階晶片，裝載在最先進終端應用產品中，帶動全球資通訊產業發展，APPLE的營業額成長33％、GOOGLE成長41％。

台灣半導體產業發展經歷半世紀，規模在2021年破4兆元，整個全球產業地位晶圓代工和封測全球第一，IC設計世界第二、僅次美國，政府推動積體電路、微電子技術、微米製程技術，透過法人研發能量建構產業政策主導積極投入人才培育，建構上中下游垂直分工產業結構和群聚優勢。

沈榮津說，政府藉由產業政策吸引半導體設備和材料外商投資，推動台灣成為半導體先進製造中心，希望透過強化北台灣半導體聚落、推動南台灣半導體廊道來緊密結合、完善台灣半導體產業聚落，並成立半導體學院，滿足產業界對半導體跨域人才需求。