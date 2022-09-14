以「極黑牛」品牌在台打開市場知名度美國和牛又引進全新部位「菲瑞」（U.S. Outside Round Flat）入台，為讓食饕與吃貨搶頭香，台北晶華酒店B3的「三燔本家」日本頂級鍋物料理餐廳推出「美國菲瑞牛番茄壽喜燒」套餐，9月16日至10月31日點用、可無條件直接升級至「菲瑞牛肉吃到飽」方案，每客優惠價1,280元。肉食主義者可以呼朋引伴，大口吃肉、大快朵頤。

菲瑞部位是美牛的外側後腿板肉(U.S. Outside Round Flat)，此部位運動量大，肉質緊實、嫩度適中，多用於涮涮鍋或是烘烤肉片（薄切），也適用於燻烤牛肉，或者燒肉料理，「燉煮」和「炒」料理，如牛丼、拌炒牛肉等也極為恰當，碎肉還可作為高級漢堡肉排，此一部位料理多變、也非常超值，堪稱美牛的明日之星。晶華主廚團隊選用番茄壽喜燒的方式進行烹調，將其精切成0.7公分的厚度展現最佳口感，均勻的油花搭上紅潤的肉色，上桌即是視覺享受，下鍋輕涮後所散發出的誘人肉香，更是讓肉食主義者大呼過癮。

三燔本家「美國菲瑞牛番茄壽喜燒」套餐內容豐富，由清爽開胃的前菜紫蘇梅香涼番茄完美揭幕，服務人員先以橄欖油熱鍋、接著放入些許蒜片，與川燙去皮後的切塊牛番茄進行翻炒，拌炒至番茄出水後，即可加入由「日本料理之神」小山裕久主廚特調的秘製壽喜燒醬汁，這款醬汁是在傳統日式壽喜燒鹹與甜的二種滋味外，加入另一種「酸」的味道，讓整體美味更加平衡及加乘，展現出全新的壽喜燒風味。

接著可將主角美牛菲瑞肉片豪邁下鍋再與大量的洋蔥薄片進行二度快炒，最後撒上絲絲羅勒葉增添香氣和色彩。番茄壽喜燒鍋呈現鮮豔的蕃茄紅、清透的洋蔥白、以及鮮明的羅勒綠，美麗色彩不僅在視覺上增添了食欲與用餐的期待感、香氣更是融合的美妙逼人。套餐另提供彈牙的讚岐烏龍麵、新鮮豐美的季節時蔬皿以及自製甜點。

晶華國際酒店集團疫情期間率先不裁員，不減薪並建議政府超前部屬實施員工薪資補貼、開設企業培訓專班、減免稅金以紓緩觀光服務業所受到的衝擊。台北晶華也嚴格執行防疫措施，創業界之先，於空調出風口安裝「UVC滅菌設備」確保空氣清淨；大門則配備美國軍用等級「紅外線熱像測溫儀」進行體溫篩檢；外帶外送美食備餐強調實名制以及免下車取餐得來速服務。晶華打造陸上郵輪轉型為城市度假酒店、經營「晶華美食到你家」電商平台成為全世界飯店產業的創新典範，同仁攜手達成企業使命：把台灣最好的帶給世界，世界最好的帶進台灣。