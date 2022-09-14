好萊塢36歲性感女星亞歷珊卓·妲妲里奧（Alexandra Daddario），擁有精緻又深邃的五官以及173公分的高挑身材，加上超豐滿的E級曲線，令她自2014年演出電影《無間警探》後便一脫成名，隨後還在《德州電鋸殺人狂3D》、《加州大地震》、《海灘救護隊》等電影中大方秀出雙峰，還有不少奔跑的戲份，因此被封為「乳搖女神」、「地震女神」。而13日也現身艾美獎頒獎典禮的她，以一襲裸色的透視禮服性感現身，瞬間成為鎂光燈矚目的焦點。

第74屆艾美獎於美國時間9月13日於洛杉磯盛大展開，現場星光熠熠，除了有「蜘蛛女」千黛亞（Zendaya）外，亞曼達塞佛瑞（Amanda Michelle Seyfried）、茱莉婭加納（Julia Garner）、艾兒芬妮（Elle Fanning）、李政宰、鄭好娟等大咖明星都前來共襄盛舉。其中，被不少人視為性感女神的亞歷珊卓也帶著未婚夫安德魯佛姆（Andrew Form）一同出席。

當天，只見亞歷珊卓穿著一件裸色的透視斜肩禮服，大方展現凹凸有致的性感曲線，而她也因為禮服太過薄透，加上裡面疑似什麼都沒穿，使她一站在強光底下火辣的雙峰曲線一覽無遺，直接走光，一雙大長腿也若隱若現，相當吸睛。

但亞歷珊卓似乎不在乎自己是否走光，仍牽著未婚夫開心走完紅毯，並在個人IG上曬出多張當天的造型的火辣穿搭照，瞬間辣翻眾人，網友紛紛留言「噴火了」、「這身材太完美」、「女神真是美慘了」，吸引超過234萬人按讚。