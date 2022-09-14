台北地院法官陳伯均登山罹難，引起法界痛心，巧合的是，陳擔任新北地院檢察官期間偵辦過鄭捷捷運殺人案，當時火速偵結案件並求處死刑，卻與陪席審理鄭捷案的一審法官林晏鵬先後因意外離世，讓法界人士不禁感嘆「鄭捷念力很深。」

陳伯均11日偕同妻小一同前往台中桃山、池有山健行，事前進行謹慎進行路線規劃與體力評估，無奈仍於回程之際迷途，陳向妻小說自己先下切探路，若30分鐘仍沒連繫就立刻報案，卻碰上意外墜谷，4天後尋獲已成冰冷遺體。

台北地院法官陳伯均登山失聯，消防人員昨日搜救時在下切30米處發現陳男另支登山杖、帽子、眼鏡盒、鞋子及背包套。（台中市消防局提供）

消防人員昨日在下切30米處發現陳男另支登山杖、帽子、眼鏡盒、鞋子及背包套。（台中市消防局提供）

據了解，47歲陳伯均為司法官訓練所44期結業，於新北地檢署擔任檢察官時，偵辦過「鄭捷殺人案」，當年辦鄭捷案不眠不休，短時間內完成蒐證，並向法院求處死刑，2018年派往桃園地檢署擔任主任檢察官，2021年申請轉任法官，在台北地院家事庭任職。

陳法官遇難的憾事傳開後，法界人士哀悼之際，也想起曾審理鄭捷案一審的法官林晏鵬同樣是因為意外離世，直呼鄭捷的怨念很深。

鄭捷2014年5月21日在北捷板南線江子翠至龍山寺站隨機殺人，造成4死24人輕重傷，經法院判處死刑後，鄭捷已於2016年槍決伏法。（中時資料照）

林晏鵬為司法官訓練所34期結業，陪席審理鄭捷案一審時，對鄭捷的犯行判出4個死刑，此外，林法官也為裝甲運兵車變速箱採購弊案的受命法官，無奈命運造化弄人，林法官於2015年4月30日午休外出騎單車發生事故，被民眾發現滿臉血倒臥在新北地院附近、土城區石門路上，送院治療時病況危急，林處於昏迷狀態，後送入長照病房後，於2017年離世。