台中市議員張耀中促市府將敬老愛心卡計程車補助提高到100至200元。（張耀中提供／張亦惠台中傳真）

台中市議員張耀中14日在市政總質詢時表示，「開餐廳不要怕人吃」，老人使用敬老愛心卡搭乘計程車的單趟補助應該由目前的85元提高達100元至200元，補助的項目也應該要增加。市長盧秀燕則回覆，計程車單項補助已是所有項目中最高。

「家有一老，如有ㄧ寶」，張耀中說，老人既然是家裡的寶貝，市府在補助時也要大方些，台中市敬老愛心卡發卡數達55萬3000多張，老人多用於搭乘交通工具居多，在疫情未爆發前，老人用於搭乘公車和國道客運的比例高達5、6成，去年和今年因為疫情嚴重，加上去年市府把搭乘計程車單趟車資補助提高到85元，因此吸引更多老人搭乘計程車。

張耀中強調，敬老愛心卡是一項對老人與殘障人士非常友善的政策，老人也因為這個政策得到許多方便與實質幫助，市府應該在財政容許範圍內儘量加碼，希望能將計程車單項補助提高到100元至200元，讓長輩更方便使用。

盧秀燕，敬老愛心卡補助方面，計程車單項補助希望提高、客運也希望提高，市府拉高哪方面補助，使用就流向哪方面，市府不只是要考慮長輩需求，還要考量行業競爭，目前計程車單項補助85元已經是所有項目中最高的，更是全台最高。