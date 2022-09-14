新冠肺炎BA.5病毒來勢洶洶，新北市統計本月7日至13日，確診人數相較前一周增加約6％，因應疫情，新北市府宣布，即日起至16日開放第四期疫苗預約施打，對象包含嬰幼兒、兒童、青少年與50歲以上成人，轄內280家醫院、29區衛生所、中和環球購物中心接種站、林口三井OUTLET接種站都可接種，民眾可至新北市COVID-19疫苗接種預約系統預約。

新北市今舉行防疫會議，衛生局指出，即起開放6類族群預約接種，包含6個月至4歲嬰幼兒BNT第1劑；6個月至5歲嬰幼兒莫德納第1、2劑；5至11歲兒童BNT第1、2劑；6至11歲莫德納第1、2劑；12至17歲青少年BNT第1至3劑；50歲以上成人莫德納第1至4劑都可預約接種。

另外，衛福部辦理「癌症防治績優醫療院所暨健康工地表揚典禮」，新北市轄內雙和醫院、台北慈濟醫院、輔大醫院、聯合醫院、耕莘醫院、德河聯合診所及亞東醫院等7家醫院獲得15座獎座，衛生局長陳潤秋今也協同醫院代表，獻獎給新北市長侯友宜。

陳潤秋說，新冠肺炎嚴峻，但相較2020年與2019年相比，癌症篩檢人數減少近10萬餘人，去年更銳減20萬餘人，新北市為促進民眾健康，近日針對「大腸癌50歲首篩」民眾廣發邀約郵簡，只要憑郵簡至轄內29區衛生所完成大腸癌篩檢，就可獲得首篩禮200元超商商品卡。

陳潤秋補充，除了推動癌篩防治工作，市府也結合社區、職場及醫療院所資源，建構完善篩檢網絡，利用癌篩巡迴車，提供社區站定點篩檢服務，擴大篩檢能量，並提供專人、專車接送偏鄉民眾，關於四癌篩檢資訊，民眾可至衛生局網站（https://www.health.ntpc.gov.tw/basic/？mode=detail＆node=7752）查詢。