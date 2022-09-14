屋主委託房仲出售房屋，最怕遇到銷售期太長、物件賣不出去，往往勞心又勞力；信義房屋推出新廣告「為您的房子找對到的人」，即說明善用PropTech房地產科技，透過人工智慧、大數據、機器學習等技術，研發出「賣房法寶1+1」，為委售物件快速、精準找到適合的買方。

你也曾經遇過將房子委託房仲出售，不僅銷售期間長，往往要花費很多心力陪同一組又一組的買方看屋、洽談，最後卻無功而返嗎？信義房屋為解決這些痛點、優化客戶體驗，針對賣方設計出「賣房法寶1+1」等數位工具，替傳統不動產購物屋流程「數位賦能」。

首先，茫茫屋海中，需精準讓買方發現適合的好物件。信義房屋推出的第一個法寶「智能配案」，透過大數據比對買方找屋偏好，再由第一線業務同仁媒合適合的物件給買方，較過去「人工配案」更精準，且能夠發現更多適合的物件。

DiNDON智能賞屋結合AI機器學習與即時渲染的3D變裝，2D、3D空間結構輕鬆掌握，身歷其境瀏覽房屋。（圖/信義房屋提供）

接著第二個法寶則是「DiNDON智能賞屋」。信義房屋表示，透過3DVR影片高擬真的賞屋功能，線上就能看到物件的空間配置與格局，加上2D、3D的檢視，不僅可以放大縮小，還能從鳥瞰視角賞屋，而AI講房則以語音導覽方式，讓買方輕鬆掌握生活圈的輪廓；此外，「DiNDON智能賞屋」還可套入多樣的裝潢風格，讓買方開啟對家的想像，進而提升售屋成效。

除了研發「賣房法寶1+1」幫助屋主提升售屋體驗，信義房屋也與「樂居」平台合作「AI智能估價」，提供欲委售的屋主AI估價功能，由信義房屋推荐社區達人，讓有意售屋的屋主可以在網站上聯繫到信義房屋服務同仁，省去售屋前許多「做功課」的準備時間。

信義房屋仲介產品部執行經理溫家政強調，信義房屋秉持以人為本的態度致力於科技創新，重視消費者操作體驗；運用科技，不僅有效提升服務流程，更希望借助科技的力量，達成2030年淨零排放的目標，實踐信義房屋成為居住生活服務第一品牌的願景。