台北市環保局王姓男清潔隊員2010年工作場所無故毆打同仁遭記1大過，但他去年又不理會女隊長的命令，甚至一小時打20多通電話騷擾、不發一語跟蹤女隊長，他遭解雇後提告請求確認僱傭關係，台北地方法院認定，解僱符合最後手段性，駁回他的訴訟。可上訴。

王男提起訴訟主張，他從2007年擔任清潔隊隊員，每月工資4萬4151元，但去年卻遭台北市環保局解僱，但他並無不服從指揮、言語恐嚇或煽動同仁抗命等行為，終止契約並不合法，勞動關係仍存在，環保局應按月給付工資及提繳勞工退休金。

台北地院調查發現，環保局曾在2010年以王男無故毆打同仁，違反紀律言行不檢，核定記1大過，並於說明欄記載他如有再犯，則依勞基法第12條規定不經預告逕予解僱，但去年他又多次不服從指揮，以言語恐嚇、肢體動作等方式，煽動同仁抗命。

台北地院認為，環保局以影響團隊工作紀律與同工作士氣甚鉅，並騷擾主管造成隊長及其家人恐慌，情節重大，終止與王男的勞動契約，解僱符合最後手段性，判決駁回王的訴訟。可上訴。