秩宇發布「2022歐美日跨境電商白皮書」指出，全球電商平均成長速度，將在未來五年內達到47％，其中歐洲市場為42％，高於北美市場的35％。網路購物不再只是數位原生世代的專利，熟齡世代也一樣喜歡上網購物，造就電商營收飆升。

秩宇總經理高慶俞表示，受惠於2021年電商市場高成長，所有電商平台上開站店家與商品數量劇增，台灣廠商雖然品質不輸人，但卻缺乏品牌辨識度，高達6成業者反映，難以在產品價格戰中取得競爭優勢，廣告投放也因為對當地市場不夠了解，而無法接觸更多更有價值的客戶。

今年秩宇已經透過扎實的網紅（Influencer）社群網路和Wiser第三方工具系統，協助多家客戶在變局中穩定營運。高慶俞強調，接下來因應市場需求上升，還要持續推動台灣企業擴張跨境電商市場版圖。

經歷過高需求、高成長的2021年，今年有76％的北美消費者願意在亞馬遜（Amazon）增加或維持相同花費，而2021年Amazon Prime在美國市場擁有超過1.5億會員，佔全球3/4。

過去在亞洲較普遍的「社群電商」，如今也在美國市場流行。2021年美國社群行銷買家佔總人口28％，今年將攀升至31％。其中，Z世代流行的短影音社群平台Tik Tok，異軍突起成為主流宣傳通路，願意使用Tik Tok行銷的企業比例，已從2021年16％，暴增到今年3月的68％。

秩宇建議，在企業優化品牌和產品刊登等基本面後，就可以開始進行社群與網紅行銷，根據自身品牌和產品項目定位，選定適合的社群平台。

Amazon是2021年歐洲唯一每個月線上造訪次數破10億次的電商網站，其中貢獻最多的就是英國、法國和德國，在全球甚至可以排到前五名。歐洲民族多元的特性，也影響電商平台文化。秩宇建議，必須選擇重點目標市場、就該市場消費者習慣和需求對症下藥，方能插旗成功。另外，歐洲消費者也比北美消費者更重視品牌價值是否和自身價值觀相符，品牌的永續經營面在歐洲絕對是重中之重。

日本電商兩大龍頭分別是樂天（Rakuten）、亞馬遜（Amazon Japan），共佔全日本年度營業額五成以上。而日本消費者普遍忠誠度高、熱愛集點文化。秩宇建議，只要善加運用點政策，搭配Super Sale折扣雙管齊下，便可有效提高消費者黏著度。