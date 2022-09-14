地緣政治效應加速北美及歐洲汰換大陸安控廠產品，且搭配AI智慧功能網路攝影機各項新興應用需求湧現，讓台灣安控業者營運現轉機，奇偶(3356)及昇銳(3128)今年本業營運均可望優於去年，且明年營運亦看好，今天盤中股價聯袂走高。

2018年中美貿易戰及美國國防授權法案(NDAA)讓北美及歐洲加速汰換大陸安控產品，台灣安控廠挾技術優勢成為受惠者，晶睿(3454)、勝品(6556)、奇偶(3356)及昇銳(3128)今年營運均無畏全球總體經濟不佳逆勢高成長。

昇銳近幾年將安控產品朝AI人工智慧發展，監控門禁系統整合人臉辨識、車牌辨識、門禁管理等各項功能，獲得不少政府標案，公司亦自2012年開始佈局車用市場，並於2014年將車用安全部門分割成立「車威視科技」，車用影像產品已打進美、澳、日、歐等Tier 1及Tier 2車用電子廠外，亦轉進車隊軟體佈局，隨著產品轉型效益顯現，昇銳今年上半年稅後盈餘為3476萬元，年增1.67倍，每股盈餘為0.85元，已超越去年全年獲利，累計前8月合併營收為7.1億元，年增29.92%。

展望下半年，昇銳表示，今年第3季及第4季營運可望維持上半年水準，今年整體營運展望不變，法人預估，昇銳今年合併營收可望突破10億元。

奇偶科技佈局北美市場多年，目前北美市場佔公司營收比重高達55%到60%，搭配AI人工智慧領域佈局開始收割，讓公司本業營運可望好到明年；奇偶科技表示，目前北美地區標案等客戶拉升力道強勁，歐洲地區訂單也有明顯回升，第4季營運展望樂觀，有望比第3季好，預估上下半年營運可望延續往年趨勢45:55，全年本業獲利將優於去年，明年也會比今年好。