西北太平洋今年截至目前已生成13個颱風，沒有一個直接侵台，連日本放送協會NHK統計的近年各月份颱風預估路徑，也直接略過台灣，沒有撲台的路徑選項，引起台日網友熱議，笑稱「台灣的風，台灣管的」，然而氣象專家賈新興表示2022年躲過13個颱風不算什麼，1964年甚至出現生成34個颱風但沒有一個撲台。

氣象專家賈新興表示2022年躲過13個才不算什麼，1964年甚至有34個颱風生成但沒有一個撲台。(翻攝自賈新興臉書)

賈新興日前在臉書指出，今年13個颱風生成後都沒有通過台灣的路徑，其實這不算什麼，1964年那年才狂，生成34個颱風沒有一個直撲台灣，從1964年的颱風路徑圖顯示，34個颱風在西北太平洋上到處走，但就是不來台灣，一靠近就繞道。

賈新興表示，1964年和2022年至今沒有颱風侵襲台灣的情況，很大原因是太平洋高壓偏強，以及反聖嬰現象發生在接近中太平洋位置，使東風偏強，季風槽發展受限，影響颱風生成環境，還有一個原因是台灣上空有明顯的高壓距平籠罩，使颱風一到台灣就受阻，轉往較低壓的環境移動。

近年都沒有颱風侵襲台灣。(翻攝自賈新興臉書)

賈新興分析，侵台颱風看似近3年變少，其實是從2009年之後就變少了，而且不止如此，1963年至1980年也曾經歷過一段侵台颱風數偏少的時期。綜觀1964年的34個颱風中，有發布警報的為14個，未發佈的達20個。

但賈新興指出，中秋節過後環境適合熱帶系統，預計9、10月還是會有幾個颱風生成，也有可能與東北季風產生共伴效應，形成秋颱而大大威脅台灣，不可輕忽。