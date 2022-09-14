測試介面廠中華精測（6510）總經理黃水可14日在台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan）表示，由於消費性電子及資通訊領域庫存修正，今年冬天比較冷，但客戶仍持續開發新產品，至於人工智慧（AI）及高效能運算（HPC）領域持續成長。中華精測受到客戶訂單遞延影響，今年營收年增個位數百分比，明年營收成長可望達二位數百分比。

黃水可表示，第四季消費性電子相關領域營運較辛苦，明年上半年能見度不高，對測試介面市場來說，消費性領域努力突破寒冬，HPC運算將因雲端及邊緣運算需求而維持成長，5G及WiFi 6等高速無線網路趨於普及，龐大的資訊流量亦會帶動高速傳輸介面及伺服器等出貨動能。

黃水可表示，智慧型手機相關訂單占中華精測營收比重較高，下半年受惠於全球IC設計龍頭擴大測試介面委外生產，目前已是第一大客戶，營收占比超過30％，是推升今年營收表現優於去年的重要關鍵。由於台灣IC設計大廠的訂單遞延到明年上半年，中華精測預期今年營收較去年成長個位數百分比，隨著庫存有效去化及市況逐步回升，明年營收年成長將達二位數百分比。