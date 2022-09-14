搶年底海外遊商機，易遊網攜手中華航空推出市場唯一獨家優惠，即日起至10月10日於易遊網預訂12月31日前出發機票，不只享有95折的市場最低票價，結帳輸入「ci168」再折168元，現享雙重折扣外，滿萬加碼再抽PlayStation 5。此次優惠票價涵蓋華航18條直飛航線，橫跨東北亞、東南亞、美國、歐洲與澳洲，不論是想到韓國賞楓、日本滑雪，或是到歐洲參加聖誕市集，現在就是搶票的最佳時機。

隨著疫情逐步緩解，全球客運市場持續復甦，航空公司陸續增班與復航，以華航為例，像是札幌、峇里島航點已復飛外，還有全新航點宿霧即將於12月1日正式開航，喜愛海島渡假的旅客，可預訂宿霧旅行，除了飛行時間短，只需不到3小時就能迅速抵達外，更重要的是，宿霧是此波東南亞6個優惠航點中，機票最便宜的航點，來回含稅票價只要9,658元起，疫情前就堪稱是小資出國的熱門選擇，CP值相當高。

此外，喜歡傳統文化與新穎都市兼容並蓄的旅遊地，曼谷與新加坡同樣都是人氣首選，票價也相對親民易入手，曼谷來回含稅票價12,207元起、新加坡來回含稅票價也只要12,203元起。

國人最喜愛的東北亞，自5月份日韓相繼逐步開放，訂票量持續穩定成長，根據易遊網機票銷售數據來看，依然是首爾與東京最為熱銷。以往秋冬季節，赴日韓賞楓滑雪向來是熱門旅遊規劃，今年想要重溫回味，趁現在日韓票價稍降，加上這次活動的疊加優惠，逢低先訂起來才划算！以日本機票來說，東京來回含稅票價14,213元起，對比今年整體中位數票價的高點，已有超過25%降幅，換算下來等於省下近5千元；首爾來回含稅票價則為13,103元起，同樣與今年高點相比，票價也下跌約14%。此外，剛復飛的北海道札幌，更是滑雪愛好者的粉雪天堂，來回含稅票價20,766元起。

受疫情影響，長程航點動輒要價4、5萬塊，讓許多旅客大嘆吃不消，不過近期觀察，票價也已有2-3成的降幅，加上此次促銷優惠又能再省一筆。以美國熱門航點為例，洛杉磯來回含稅票價39,831元起、舊金山來回含稅票價34,986元起，比起今年各月份的中位數票價，最高便宜超過1萬元。若想要感受歐洲異國風情或是濃厚節慶氛圍，推薦選擇奧地利或德國，走訪童話小鎮、夢幻城堡或是聖誕市集絕對是滿滿感動，而在票價方面，維也納來回含稅34,253元起、法蘭克福來回含稅36,652元起。如果想要來場避冬旅行，到澳洲感受南半球的暖陽，飛布里斯本來回含稅只要33,222元起。 易遊網獨家華航促銷票，限時優惠至10月10日止，東北亞航點包含有東京、大阪、福岡、札幌、首爾；東南亞航點有曼谷、檳城、吉隆坡、新加坡、峇里島、宿霧；美國航點有洛杉磯、舊金山、紐約；歐洲航點有阿姆斯特丹、維也納、法蘭克福；澳洲則有布里斯本，共18個直飛航線可以選擇。此外，若有留學購票需求，易遊網為業界首推「學生票」線上訂購服務，訂機票更加省時省力，還能享有學生票專屬優惠。欲知更多機票促銷訊息，歡迎至易遊網官網查詢。