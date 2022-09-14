32歲女星王灝兒（Joey Wong，暱稱：JW）12年前加入天王黎明旗下唱片公司出道，她與身家12億港幣（約47億台幣）的化妝品王國卓悅太子爺葉韋彤（Tarzan）穩定交往5年。今(14日)港媒卻報導男方的家族生意被債權人向法院申請破產，王灝兒嫁豪門夢想疑似破碎。

王灝兒加入黎明公司後兩年，曾有粉絲抱怨她被黎明公司冷凍，成績不如過去剛出道，2015年她離開老東家後改加入Sunny Idea，推出新專輯以首波主打〈矛盾一生〉橫掃排行榜，她事業得意，感情世界也備受關注，她曾和鄧紫棋現任富三代男友Mark交往，但兩人疑似不歡而散，分手後Mark曾在社群網站轉貼「美女與野獸」的照片，寫下：「美女與野獸教會我們一件事，樣貌不重要，有錢就好」，暗指王灝兒為錢跟野獸交往，但王灝兒受訪回應：「清者自清」。

葉韋彤（左）被爆家族企業遭申請破產（圖／翻攝自jwchubz IG）

王灝兒當時更表示，自己選擇交往對象並不是以對方經濟條件為優先，她無法控制別人怎麼想，只能做好自己本分，用行動做好自己，其他的事情她管不著。而她和葉韋彤交往5年多，感情穩定，已經進到見家長階段，王灝兒曾陪葉韋彤媽媽去看賽馬，看似已經得到準媳婦的許可證，外界也看好她隨時成為「12億新娘」。

王灝兒舊愛是鄧紫棋現任男友Mark（圖／翻攝自markymark IG）

然而今《東方新地》報導，葉韋彤的父親、卓悅創辦人葉俊亨和妻子一家三口上周五被債權人公司入稟法院申請破產，將於11月8日在高等法院開庭，據知債權人公司曾在2020年10月借給葉俊亨的企業約5450萬港幣（約2.1億台幣），還錢期限一年，每月利息約79萬港幣（約313萬台幣），但對此傳聞，當事人均未受訪回應，不知真偽。