台灣民眾楊智淵8月3日遭溫州市國安局指控從事「台獨」分裂活動，涉嫌分裂國家犯罪、煽動分裂國家犯罪。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（14日）在例行記者會中表示，目前本案依法展開偵查，辦案部門依法保障犯罪嫌疑人各項合法權利。

台灣民族黨楊智淵被控從事台獨分裂活動，遭指定居所監視居住。台媒關切，‌這是否代表如果曾經在台灣主張台獨、從事大陸認定的分裂國家行為者，‌這個人未來進入大陸後‌，雖然沒有繼續從事相關的行為，也有可能被陸方調查或裁定‌‌犯罪？

朱鳳蓮表示，‌‌大陸追究台獨頑固分子的刑事責任有‌明確的法律依據，‌‌法網恢恢，疏而不漏，凡是以身試法的台獨頑固分子，我們將採取刑事懲處措施，依法嚴懲不貸，依法終身追責。

至於楊智淵案目前的調查進度，朱鳳蓮表示，8月3日，浙江省溫州市國家安全局依法對長期從事台獨分裂活動，涉嫌分裂國家罪、煽動分裂國家罪的台灣地區犯罪嫌疑人楊智淵實施刑事拘傳審查。8月4日辦案部門依法對其變更刑事強制措施，‌‌由拘傳轉為指定居所監視居住。8月5日已經依法通知了他的家屬。

朱鳳蓮表示，‌浙江省溫州市國家安全局，根據國家相關法律規定依法開展偵查，目前案件正在進一步辦理中，辦案部門依法保障犯罪嫌疑人各項合法權利。

此外，還有李孟居、蔡金樹、施正屏等台灣民眾目前正遭大陸拘押，朱鳳蓮表示，這些人犯罪事實清楚、證據確鑿充分，有關部門嚴格依法辦案，包括在辦案過程當中依法‌‌保障李孟居等人的各項合法權利。‌‌