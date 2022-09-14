九合一選戰進入倒數，全台22縣市長的「期末考」成績正式出爐！台灣世界新聞傳播協會今公布全台縣市長滿意度調查，在6都部分，首長滿意度由新北市侯友宜、台南市黃偉哲拔得頭籌；若進一步評比各施政項目，台中市盧秀燕一舉拿下9項金獎，堪稱施政最佳的冠軍市長。至於財源居全國之首的台北市柯文哲，在6都則是敬陪末座。

本屆縣市首長上任迄今已近4年，台灣世界新聞傳播協會委託艾普羅行銷市場研究公司，進行第四屆「施政用心、人民有感」全國縣市長施政滿意度評比。調查項目除整體市長滿意度，還包括市民幸福感、治安、經濟、交通、環保、醫療衛生、社會福利、教育品質、觀光旅遊、藝術文化及防疫表現共12個面向。

為避免各縣市因些微民調落差，而出現名次差異，因此，評比過程中係以「金獎」代表第1、2名；而銀獎在6都部份，代表第3、4名，在16縣市則代表3至7名。

在6都市長的總體施政滿意度部分，去年拿下金獎的新北市長侯友宜，今年再度獲得殊榮；去年為銀獎的台南市長黃偉哲，今年則向上提升奪得金獎。

台中市長盧秀燕拿下銀獎，若與過去3年成績相比，滿意度成長近3成，為全國之最。去年獲金獎的桃園市長鄭文燦，今年僅獲第4名銀獎，艾普羅行銷市場研究公司副總經理游彩玲解釋，這可能受到選舉影響造成下滑。

在16縣市的總體施政滿意度部分，由嘉義縣長翁章梁和屏東縣長潘孟安脫穎而出拿下金獎；銀獎由嘉義市長黃敏惠、花蓮縣長徐臻蔚、基隆市長林右昌、連江縣長劉增應，及雲林縣長張麗善脫穎而出。

若進一步針對其餘11個面向的施政項目進行評比，在6都部分，台中市在經濟、交通、醫療衛生、社福、教育、觀光旅遊、藝術文化、防疫表現、幸福感，共拿下9座金獎，環保拿下銀獎，總成績傲視各縣市。特別的是，由於過去台中空汙問題嚴重，若對比3年前調查，台中市民對環保的滿意度已從61.7％提升至74.3％，此次拿下銀獎值得關注。

台南市則在治安、環保、醫療衛生、觀光旅遊、藝術文化、防疫表現、幸福感，共奪下7座金獎；經濟、交通、教育則拿下銀獎，總體施政成績單亮眼。

新北市則在環保、教育拿下2座金獎；治安、經濟、交通、社福、觀光旅遊、藝術文化、防疫表現、幸福感則拿下銀獎。至於施政滿意度墊底的台北市，僅在治安取得金獎、醫療衛生銀獎，其餘項目包括人民幸福感在內一率墊底。

16縣市的各施政項目評比部分，嘉義市在11個施政項目取得7金4銀的「大滿貫」成績，連江縣獲6金、2銀，花蓮縣3金、5銀，台東縣2金、4銀，嘉義縣1金、7銀，金門縣1金、6銀，新竹縣1金、5銀，均屬於各縣市的前段班。

特別的是，今年新冠疫情大爆發，此次調查發現，就防疫表現來看，六都當中，台中市、台南市抗疫表現最受市民認同，雙雙獲得金獎。就十六縣市來說，嘉義市和屏東縣表現最受肯定獲得金獎。

台灣世界新聞傳播協會會長劉立漢表示，進行全國縣市施政滿意度調查目的很簡單，就是「選舉4年1次，日子天天要過」，希望能藉此反映民眾感受及地方政府施政成果，作為施政重要參考。

施政成績成長顯著、首奪金獎的黃偉哲，昨獲獎時感動地說，這個榮耀歸於所有台南市民朋友，「台灣很小，我們是共同生活圈，沒有人可以獨好，希望台灣可以共好！」