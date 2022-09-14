為提供客人新體驗，85度9月15日推出兩款全新飲品，「黑鑽咖啡」以現萃咖啡液製成的香濃咖啡凍，搭配黃金比例特調的咖啡，標榜咖啡凍絲滑Q彈，每一口都有堅果香氣，體驗一邊咀嚼一邊喝咖啡的樂趣。「柚香系列」特別使用來自韓國原裝進口的蜂蜜柚子醬，酸酸甜甜的黃金柚可以搭配紅茶、綠茶或青茶，不僅有柚子的清爽回甘，還能吃到果肉。

「黑鑽咖啡」大杯售價80元，冷熱皆可選擇。特色就是純手工以現萃咖啡液製成的香濃咖啡凍，絲滑且Q彈，因為外表色澤明亮，宛如鑽石般閃耀動人，因此取名為「黑鑽」，搭配以黃金比例特調的咖啡，初入口是手工咖啡凍的濃厚堅果香，尾韻有點甜苦但回甘，與奶香四溢的咖啡搭在一起喝相當順口。另外門市也提供所有飲品自由搭配咖啡凍，只要加價10元，就能體驗這ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的黑鑽咖啡凍，非常適合喜歡咀嚼口感的咖啡控。

水果風味茶飲「柚香紅茶」大杯(冰)、中杯(熱)售價55元，原料採用來自韓國的蜂蜜柚子醬，搭配85℃錫蘭紅茶完美比例，濃郁的柚子清香，喝起來酸酸甜甜，還吃的到柚子果肉，一口滿足味蕾，相當誘人。除了錫蘭紅茶，還可以選擇茉莉清香的綠茶或是回甘清爽的高山青茶，都能完美襯托出黃金柚的獨特酸甜和蜂蜜甜香。