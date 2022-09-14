路透社13日引述知情人士報導，美國正在考慮針對中國實施制裁方案，以遏阻其入侵台灣。而台北方面也正在遊說歐盟，要求布魯塞爾採取同樣的措施。

路透社的報導稱，華盛頓對制裁方案的考慮，以及台北向歐盟使節展開的遊說目前都處於初步階段，其設想都是採取超出西方現有力度的制裁措施，在諸如電腦晶片和電信設備等敏感技術方面，限制與中國的一些貿易和投資。

消息人士並未提供任何方案的細節，但是路透社的報導說，有人對這種設想的可行性提出質疑。因為中國是世界第二大經濟體，也是全球供應鏈最重要的環節之一。

前美國商務部高級官員尼卡塔（Nazak Nikakhtar）表示，由於美國及其盟國與中國經濟的廣泛糾葛，他們可能對中國實施的制裁會比對俄羅斯實施的制裁要複雜得多。

消息人士說，美國是在俄羅斯2月入侵烏克蘭後開始思考制裁中國的可能性，但在中國對裴洛西（Nancy Pelosi）訪台做出強烈的軍事反應後，美國官方也感受到相關考量的急迫性。

與此同時，6位了解台灣與歐盟相關討論的消息人士告訴路透社，在俄羅斯入侵烏克蘭之後，台灣政府已經向歐盟官員提出了制裁中國的請求，而中國最近在台灣周圍的軍演也使台北的立場更加強硬。

消息人士說，台灣沒有要求任何具體的東西，只是要求歐洲計劃在中國發動攻擊時，考慮採取行動，並要求歐洲私下警告中國，若北京入侵台灣，將面臨後果。

歐盟實施制裁需要獲得27個成員國一致的支持，這往往是難以實現的。儘管中國在台灣周圍進行軍演後，台灣和歐洲官員有更廣泛的私下接觸，但消息人士稱，除梵蒂岡外，整個歐盟都與北京有正式的外交關係。另一位不具名的官員告訴路透社，作為歐盟經濟引擎的德國對於如何處理與台灣的關係十分謹慎。他說：「我不認為俄烏戰爭已根本上改變了德國看待與中國的關係。」