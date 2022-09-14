台灣世界新聞傳播協會14日公布2022全國縣市施政滿意度調查，其中連江縣長劉增應在縣市長施政滿意度贏得銀獎，並於11大施政項目中獲得6項金獎，連江縣副縣長王忠銘致詞說，連江縣僅29.8平方公里、擁6萬人口，卻能在這次施政項目中獲得佳績，是整個縣府團隊的努力成果，他還要國人心動不如馬上行動，盡快來馬祖玩。

全國縣市施政滿意度調查今年邁入第4屆。調查內容除了縣市長施政滿意度之外，更涵蓋治安狀況、經濟發展、交通狀況、環境保護、醫療衛生、社會福利、教育品質、觀光旅遊、藝術文化與幸福感，另外加上防疫表現，共計11個施政面向。

其中連江縣長劉增應在縣市長施政滿意度贏得銀獎，各施政面向上以治安狀況、經濟發展、交通狀況、社會福利、教育品質獲金獎，觀光旅遊、藝術文化則獲銀獎。

王忠銘表示，連江縣僅29.8平方公里、6萬人口，卻能在這次施政滿意度調查中獲得6金3銀，這是整個縣府團隊努力成果和市民肯定，這項光榮屬於大家，而劉增應上任願景是「健康島嶼，幸福馬祖」，如今有了成果，感謝主辦單位肯定，會持續朝施政用心人民有感前進。

王忠銘說，劉增應在發展策略上秉持一特、二凈、三美，致力保存文化特殊性；由於馬祖是靠觀光起家，必須維持城市乾淨、安靜、治安良好和自然生態環境，其中治安還獲得全國第一，他打趣說，「馬祖車鑰匙都插在上面，有興趣就開去，除非開到海裡，否則一定找得到，自家也不會加鐵窗」；三美則是馬祖美酒、福州菜美食及島嶼美景，但心動不如馬上行動，歡迎大家來馬祖遊玩。

本次調查由艾普羅行銷市場研究公司執行，電訪台灣22縣市20歲以上成人，調查以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，22縣市個別分層隨機抽樣，以尾數2位隨機方式取代，以涵蓋未登記的住宅電話。

訪問期間7月25日至8月28日止，成功訪問1萬4048 份有效樣本，資料依照各縣市民眾之性別、年齡、鄉鎮市區母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，除連江縣外，皆在95％信心水準下，個別縣市抽樣誤差介於正負3.5至4.0百分點間。