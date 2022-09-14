台灣世界新聞傳播協會今天公布「2022全國縣市施政滿意度調查」，嘉義縣長翁章梁施政滿意度大躍進，高達86.7％，在全台22縣市中排名第一，獲金獎肯定，翁章梁感謝縣府團隊3年多來的努力，也感謝縣民的肯定和支持，強調任何得獎，都讓嘉義的能見度被看見，也希望帶動嘉義的投資，看到嘉義的繁榮。

台灣世界新聞傳播協會今公布2022年度「22縣市有感施政大調查」，翁章梁施政滿意度在全台22縣市中排名第一，與嘉義縣交通狀況榮獲雙項金獎殊榮。

翁章梁分享，上任後便積極與縣府團隊左手抓發展，右手改善鄉親生活品質；透過「村里大調查」查訪各鄉鎮市村里長及社區發展協會理事長，了解縣內各村里的需求，編列年度預算落實執行，一共列管7787項村里需求，也完成超過8成，縣府團隊積極改善鄉親的生活。

翁章梁說，就任3年多，嘉義縣陸續爭取到幾項重大建設，目前有6大工業區和4大建設同步啟動中，6大建設包含嘉義科學園區、馬稠後產業園區、水上南靖產業園區、中埔公館產業園區、民雄航太園區、布袋水產加值園區，4大建設分別為農委會茶改場總場南遷嘉義、故宮南院二館、朴子屠宰場、民雄福樂安居社會住宅，另蔡英文總統宣示無人機國家隊設在嘉義，這對嘉義是非常大的鼓舞。

翁章梁說，1920年日本政府宣布嘉南大圳的建設，嘉義成為台灣的糧倉，100年後，才有6個產業園區、4大建設同時翻轉嘉義，要帶動嘉義的轉型和發展，嘉義縣「農工大縣」的發展格局和架構已形成，現透過金獎肯定，縣府會更努力為縣民服務，也因為獎項的肯定，讓全台灣看到嘉義縣。