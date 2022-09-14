新北市三和國中陳老師於2018年年4月以認識環境為由，要求學生背誦任課老師姓名，遭記申誡，直到今年7月28日才由法院平反。新北市教育產業工會今天批評新北市教育局及三和國中前校長濫權，他們將為陳老師提出國賠，以捍衛基層教師權益，避免再有老師受到濫權霸凌。

2018年4月間，陳師以認識環境為由，要求剛來1個多月的轉學生記住4位任課老師的的姓名，站在走廊看著課表，正確背誦後才能下課。轉學生當場抗議並通知家長，家長氣得檢舉，校方認定管教不當，同年9月記他申誡一次。

對於被記申誡，陳師不服提出告訴，台北最高行政法院在今年7月判決，陳師是為幫助學生融入新環境，管教並無不當，學校應撤銷申誡。

新北市教育產業工會理事長李曼麗表示，此案過程中，校長一再違背應有的程序施壓教師，該家長更公開提起其黑道背景，校長居然替家長傳話，要該教師向學生祖母下跪道歉，完全把「教育工作者」尊嚴踩在腳下！

李曼麗表示，此案當時經校內考核會投票反對懲處下，校長仍一意孤行記該教師申誡一次。同時，新北市申訴評議委員會也決議該教師無不當管教，不必懲處，要求撤銷申誡，但是新北市教育局視申評會於無物，居然發函給學校，要求學校要記陳師申誡。

李曼麗指出，新北市教育局越權、霸道、霸凌基層教師，該校校長更是濫權違紀，該教師過程中嘗盡各種折磨和壓力，最後法院還其教育權，但是濫權、惡意打擊教師的一方卻連道歉也不必說？新北教育產業工會將與律師研擬提出國家賠償之訴，或向監察院舉發，以捍衛基層教師，也避免未來再有教師受到霸凌。

全國教育產業總工會理事長林碩杰建議教育部將老師對學生管教權拿回去，然後設置專門管教人員，老師只要專心負責教學就好。