配合台東市天后宮12年1次建醮活動，台東肉品市場19至24日公休；台東部分餐飲店配合休息或供素食，連鎖賣場和速食業者考量經營型態不跟進，但提供素食專區。

已逾130年歷史的台東天后宮，民國51年重建完工時，舉辦盛大的祈安消災護國佑民法會，當年剛好是虎年，民間傳統的「凶年」，隨後每12年舉辦1次盛大的建醮活動。

今年正值壬寅年虎年，也是天后宮經過一甲子第6次舉辦建醮活動，以台東市轄區為醮域。除台東市中華路天后宮主壇外，在台東市區人口密集處設置了6個醮壇，主要聯外道路搭建迎賓牌樓，這幾天住家商店陸續在門口掛上醮燈和醮彩。

系列活動從9月20日開始，天后宮呼籲台東市民從22日至24日吃素3天。

配合台東市天后宮12年1次建醮活動，台東縣家畜肉類商業同業公會貼出公告19至24日休市6天。（圖/ 中央社）

台東縣農產公司總經理吳柏成今天接受中央社記者電話訪問表示，因應天后宮舉辦12年1次建醮茹素，台東縣農產公司（肉品市場）經與供、銷雙方協商後，公告自9月19日至24日傳統市場休市（肉品市場不殺豬），請消費者提早準備肉品。

台東知名小吃「客來吃樂」老闆娘告訴中央社記者，配合全市吃素，9月22、23日提供蔬食麵線糊，茹素信眾免費領取，每日提供1500碗，每人限2碗。

12年前率先配合茹素的地方知名快產店「尚旺海鮮」，今年同樣配合從22至24日休息。老闆郭政賢表示，天后宮建醮是地方大事，且12年才1次，因此「從善如流」。

台東市四維路兩相好專賣店也在臉書貼文，配合台東市天后宮建醮活動，22至24日每天發放100份免費點心，回饋給長期支持者，每天早上1時開始，到店排隊領取號碼牌，每天100組，不可代領、代排、卡位，每人限領1份，不提供購物袋，當日領完為止。另外台東許多便當業者也配合推出素食便當。

不過，全國連鎖賣場和速食店，因經營型態無法共襄盛舉，但會多設素食攤或提供素食類餐點。

超商7-11公告，迎地方年度宗教盛事，即日起至12月31日在台東市38間門市擴大引進「天素地蔬」微波即食餐點，並設置專區陳列販售平時不容易取得的常溫素蔬食零食、快煮麵、植物奶等商品，共10多款商品選擇，成為最便利的素蔬食好鄰居。

天后宮主委林有德表示，台東清醮祭典歡迎台東鄉親全民一起共襄盛舉，希望能全市吃素3天，然後普渡開葷，但現在社會開放，要不要吃素也不具約束性，存乎一心而已。（編輯：郭諭儒）1110914