主角琪試圖掙脫搶婚的當下，畫面真實震撼。（前景娛樂提供）

越南新銳女導何黎艷的首部紀錄長片《迷霧中的孩子》，橫掃各大指標性影展，截至目前已累積超過20幾項大獎，被譽為年度最會得獎的紀錄片。何黎艷密切跟拍4年，親密捕捉主角在搶婚習俗下的矛盾與成長歷程，被英國《螢幕周刊》大讚是「強而有力又讓人大開眼界的故事」；《綜藝報》更稱導演透過這部片「解析了家庭與社會的衝突」。

《迷霧中的孩子》刻畫青少年成長過程中經常面對的內外壓力，結合越南少數民族赫蒙族的搶婚習俗，更加劇了片中新舊世代的衝突力道，迫使觀眾與主角共情共感，體會童年與成人世界那條不易察覺的界線。本片靠著細膩剪輯與真摯情感在國際影壇大放異彩，斬獲荷蘭阿姆斯特丹紀錄片電影節「最佳國際導演」和「最佳首作特別提及」、瑞士真實紀錄片影展「改變認知項目大獎」以及以色列特拉維夫國際紀錄片影展「最佳國際影片」等無數獎項之外，在台灣國際紀錄片展也一舉拿下「青少年評審團獎」。

出身越南岱依族的導演何黎艷，從獨立拍片初始便經常關注鄉土、民族文化、性別議題，往往在她操持鏡頭的過程中也會與被攝者建立深厚感情。在《迷霧中的孩子》拍攝期間，導演便跨越了族群、語言以及年齡隔閡，與主角建立起情同姐妹的感情。

然而在理應客觀的紀錄片視角之中，兩人的友誼卻成了最大的紀錄片倫理難題，何黎艷受訪時表示自己如果想去幫忙、去阻止，其實是可以的，只是必須決定要幫忙到什麼程度，如此的內心掙扎，讓拍攝者與被攝者之間的界線拿捏成為這部片另一大看點。