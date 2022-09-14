在烏克蘭軍在哈爾科夫（Kharkiv）地區大反攻成功後，烏軍前進步伐在過去幾天有所放緩，烏俄雙方前線現在沿著奧斯科爾河（Oskol River）對峙，俄羅斯軍隊正在增強奧斯科爾鎮（Oskol）附近的防禦，另外俄軍仍佔據庫皮揚斯克（Kupyansk）東半部，與河另一側的烏軍交火，而烏軍在中部、南部戰線攻勢仍受阻，南部戰線蒙受相當損失。

Ukrainian Neo-Nazis from the Terrorist organisation Misanthropic Division, allegedly in the Kharkov offensive. Western democracies in action! pic.twitter.com/Kj8IVXMEat — Nixin Wolf (@NixinWolf) September 8, 2022

綜合外媒13日報導，俄軍其中一個重要據點仍然是紅利曼市（Krasny Liman），在過去的3天裡，烏克蘭以優勢兵力猛攻防守紅利曼的俄軍第108哥薩克團和盧甘斯克共和國民兵（LPR），雖然目前攻勢仍受阻，但烏軍仍設法越過扎科特諾耶（Zakotnoye）附近的塞維爾斯基頓涅茨河（Seversky Donets River，試圖向揚波爾（Yampol）挺進。

紅利曼地區概況。（編輯繪製）

俄羅斯位於紅利曼附近的軍隊的另一個威脅，是目前正在進行的斯維亞托戈爾斯克（Svyatogorsk）戰役。截至目前為止，該市已有部分地區由烏軍收復。如果該鎮被佔領，烏軍將能夠從西北方向加強攻擊紅利曼。紅利曼對烏克蘭整體攻勢具有戰略意義。若烏軍能夠收復這個住民地，將能允許在塞維爾斯基頓涅茨河兩岸建立橋頭堡並展開對北頓涅茨克集聚區的進攻。

在東南方約38公里處的索萊達（Soledar）地區，烏軍正努力進攻距離立昌斯克市(Lisichansk) 10 公里的別洛戈羅夫卡（Belogorovka），而這一個住民地點將能夠為烏克蘭軍隊在北頓涅茨克集聚區的進攻提供額外的跳板。

除了哈爾科夫戰區之外，而俄方則正在猛攻巴赫姆特（Bakhmut），私人軍事集團（PMC）瓦格納（Wagner）的突擊部隊向城市的東郊推進，9月13日，他們全面掌控了巴赫姆特工業區。俄羅斯軍隊也在向奧特拉多夫卡（Otradovka）和尼古拉耶夫卡伏托拉亞（Nikolaevka Vtoraya）推進，而斯波爾諾耶（Spornoe）附近的激烈戰鬥仍在繼續。

9月12日，烏軍向頓涅茨克機場附近的頓內茨克人民共和國民兵陣地發起進攻，但被擊退，據報導和影片顯示烏克蘭部隊損失了多達40名軍人。

Sparta and Somali continue being the most effective units in the Z arsenal together with orchestra and Akhmat forces.



UA, high on Kharkov group success attempted a counter attack on Peski, Somali was waiting. pic.twitter.com/LIQ2Oz2H53 — Ghost of Zeepo (@mdfzeh) September 11, 2022

在南部方向，前線局勢依然平靜。據報導，烏克蘭司令部正在從東部地區轉移預備隊以進行另一次進攻嘗試。最近在刻松（赫爾松, Kherson）地區失敗的攻勢使烏克蘭軍隊付出了沉重的代價。據刻松地區軍民署副局長稱，在最近的烏克蘭的反攻中，有3500多名烏克蘭士兵喪生。

在哈爾可夫戰區取得成功的鼓舞下，基輔當局繼續向其西方國家夥伴，要求向烏克蘭軍隊提供新武器。《華爾街日報》公佈了基輔向美國提出的新要求的重型武器清單。報導稱，列出的武器類型有29種，包括坦克、無人機、火砲系統、海馬斯（HIMARS）多管火箭系統的火箭彈、魚叉反艦飛彈和射程達到300公里ATACMS彈道飛彈。