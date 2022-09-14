台灣世界新聞傳播協會14日公布全國縣市施政滿意度調查，花蓮縣在環境保護、醫療衛生、觀光旅遊奪下3金，花蓮縣長徐榛蔚表示，這是縣府團隊跟所有鄉鎮市首長攜手同心協力，長期積累、一步一腳印累積而成，她更強調花蓮未來只有更好。

徐榛蔚表示，花蓮土地面積4628平方公里，面積全國最大，跨越六個縣市，地下汙水處理與地面上交通工程一定要突破努力，未來花蓮將從陸、海、空3D建置，其中地下汙水接管大花蓮地區已達到七成以上，現在開始規畫中區鳳林、光復地區。

空中部分，在5G時代，讓非常多不可能變成可能，尤其花蓮南北如此狹長，醫療資源累積在北花蓮，如何面對中花蓮、南花蓮長者，遠距醫療非常重要，縣府從2019年推動智慧行動診間，目前照護、長照網絡覆蓋率已達83％，中花蓮、南花蓮長者不需要出門就能透過遠距醫療看診。

「疫情是危機但更是轉機」徐榛蔚也說，今年4月疫情上揚之間，花蓮縣跟新北市是同步啟動居家照護的城市，從醫院、診所、衛生所三方醫療聯盟，讓智慧遠距醫療能突破，讓花蓮醫療大步向前。

徐榛蔚也說，花蓮城市觀光世界有名，這幾年也透過全民運、全中，運用體育帶動觀光，讓整個花蓮縣全面動起來，好山好水好花蓮，歡迎大家一起來。