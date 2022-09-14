苗栗縣坤輿廢棄物掩埋場因為落日條款，其同意設置文件15日失效。苗栗縣長參選人鍾東錦14日表示，他從頭到尾都是反對，因此即使業者提出上訴，他也會和鄉親站在一起，希望未來能夠在訴訟當中，徹底把案子結束。

鍾東錦再次重申，針對坤輿案從頭到尾都持反對意見，反對理由分別是，反對全台灣的事業廢棄物都往苗栗送、反對坤輿公司沒有跟地方鄉親做好溝通、以及最令人無法接受的是，業者利用暴力手段想要強行通過，基於以上3點，他認為坤輿公司都不應該繼續做下去。

鍾東錦表示，看到村民在馬路上埋鍋造飯、餐風露宿，大家都於心不忍，自己早在去年農曆春節期間，就曾經前往幫忙協調，讓村民可以安心回家過年，今年剛好是選舉年，為避免遭人誤解「到了選舉才出面」，近期雖然沒有前往陳情現場，但仍持續與洪箱、自救會長陳清鑫，甚至前苗栗縣長劉政鴻保持聯絡。

他說，過程中卻被不明就裡的有心人士和政黨汙衊，甚至影射他與坤輿有關係，如今隨著坤輿的落幕，真相總算大白。

鍾東錦指出，依照規定坤輿掩埋場同意設置文件，即將於15日失效，但業者已經提出上訴，未來即使要走環評程序，只要鄉親不同意就無法過關，若業者提出國賠，就依循法院判決處理，只要依法行政，公務人員就不用擔心害怕。

他強調，自己未來將持續和鄉親站在一塊，希望在法院訴訟當中，徹底把這個案子結束，如此才會更圓滿，村民也才能更加安心。