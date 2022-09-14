宜蘭縣太平山國家森林遊樂區內的「翠峰湖環山步道」，今年7月18日經世界非營利組織–國際寧靜公園（QPI）授證為全球首條寧靜步道。（羅東林管處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

羅東林管處在9月17日、10月15日推出2場次「寧靜步道聲景體驗活動」。（羅東林管處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區內的「翠峰湖環山步道」，今年7月18日經世界非營利組織–國際寧靜公園（QPI）授證為全球首條寧靜步道；遂林務局羅東林區管理處的羅東自然教育中心，在9月17日、10月15日推出2場次「寧靜步道聲景體驗活動」，讓民眾體驗寧靜的魅力，且透過傾聽去保護大自然。

座落在宜蘭縣太平山與大元山之間的翠峰湖，為台灣面積最大的高山湖泊，面積達25公頃，周邊的檜木森林蓊鬱、潮濕，被厚重的苔蘚所包覆，彷彿鋪上了一層天然的的吸音泡棉、遠離塵囂，在沒有人為干擾狀況下，測得的最低音量不到25分貝幾乎靜謐，因此成為全球首條「寧靜步道」。

該步道循著昔日運材軌道路線，環繞翠峰湖一圈，遊客可近距離欣賞翠峰湖的湖光水色，步道全長3.95公里，是太平山國家森林遊樂區內里程最長的步道，到訪的遊客甚多，但因路途遙遠，多數的遊客僅短暫停留，因此也保留了步道中的寂靜，而「寂靜山徑」便坐落在步道中里程數2.2K至3.7K間。

太平山國家森林遊樂區的「寧靜步道聲景體驗活動」有2場次，於9月17日、10月15日上午9時至11時在翠峰湖環山步道舉辦，活動免費，採線上預約報名，每場次限額30名，完成報到即贈送限量紀念品，全程參與還有機會獲得繪本「寂靜山徑的呼喚」，活動詳情可參考台灣山林悠遊網https：／／recreation.forest.gov.tw／Education／Course？id=LD-SE1116 。