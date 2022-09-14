瑞銀發表最新報告指出，中國經濟復甦可能需要比預期更長的時間，將中國股票評級從「看好」下調至「中性」，並預計該市場的表現將與整個地區一致。

瑞銀又預計，中國下半年經濟增長將在3％至4％，2022年全年增速約為3％，仍預計2023年經濟增長將達到5.5％左右。

該行表示，最初認為中國經濟將在下半年開始復甦，但目前看來情況未如預期。嚴格的防疫措施、房地產市場疲軟、以及近期受天氣影響部分地區出現電力短缺，均使得經濟活動受限，投資者情緒低迷。

報告指出，與以往下行周期不同的是，本次的政策措施力度未能提振風險情緒和經濟增長。其主要目的在於避免系統性危機，並為困難行業提供適度支持。瑞銀依然認為中國經濟將逐漸復甦，但復甦之路可能比先前預期的更為顛簸。

對於將召開的中共「二十大」，該行預計會議將重申支持多個重要的戰略優先事項，包括透過「雙循環」戰略提振需求、進一步開放市場、確保科技自主創新、推進新型城鎮化和構建綠色經濟。此外，會議還可能更新或提出短期和長期經濟目標。

報告提及，鑑於中國和歐洲增長前景不確定，美元將在未來數月持續走強。預計到今年12月，美元兌人民幣和歐元兌美元將分別在7和0.96。