國際政經情勢仍充滿眾多不確定性，尤其經濟衰退陰霾籠罩，現階段布局首選防禦性優質股，以美國價值平衡型基金為核心，網羅股債多元收益及類股輪動行情，穩健保守者可適度增持高評等債或複合債基金，防禦景氣及股市波動風險，股票靠攏基建、公用事業、成長型股票基金，採分批加碼或定期定額策略。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，通膨與升息對企業與經濟活動的影響將持續顯現，在實質所得受擠壓下，企業持續轉嫁高成本的能力可能有限，未來幾季利潤下修風險偏高，因此現階段抱持較為審慎的態度。但嚴峻的市場環境聚焦於風險，卻忽略市場波動下其實仍潛藏投資機會，利率大幅波動後，債市投資機會浮現，看好投資級債與非投資級債具備堅實的收益機會。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利指出，在總體經濟存在眾多不確定的環境，企業未來盈餘和成長的可預測性就顯得格外關鍵，由於基礎建設和公用事業產業提供的是日常生活必需的服務，營運受到景氣循環波動的影響較輕，加上多數基礎建設或公用事業公司受到法令監管或有長期契約支持，具備通膨轉嫁機制，預期基礎建設和公用事業類股表現將延續強勢。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯認為，科技股淨現金占總資本比例領先其他產業，比較過去三年平均稅息折舊及攤銷前利潤率，科技類股相較多數產業具優勢，從評價面來看，對照經成長率調整後的本益比（PEG），科技類股居中，顯示評價合理，趁評價修正來增持具有良好長期前景的高品質公司。