美國最新的8月通膨數據高於預期，美股應聲重挫，近期聯準會（Fed）主席鮑爾在內的多名官員均認為應持續升息，預料美股震盪情勢不變，反應在富蘭克林基金集團每月公布的美國經濟儀表板，整體衰退風險從謹慎的黃燈降至衰退的紅燈。

美國經濟儀表板追蹤三大類共12項美國經濟指標，8月ISM新訂單、殖利率曲線維持在黃燈，零售銷售、薪資成長、商品、信用利差維持在紅燈，貨幣供給從黃燈惡化為紅燈，其餘五項持綠燈。富蘭克林證券投顧表示，隨市場逐漸消化央行緊縮政策，全球股債市近日出現利空出盡行情，短線需留意史坦普500指數能否持續站穩50日均線，作為反彈能否延續的觀察指標，或有機會再次挑戰年線反壓，中期預期仍將維持震盪測底格局。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲指出，為應對高通膨，Fed已大幅提高利率，今年上半年的金融緊縮力道為史上第二強，代表更願意容忍經濟裂縫出現，甚至出現淺層衰退，以避免重蹈1970年代時，貨幣政策從未保持足夠的限制性，以完全制伏通膨的錯誤。

傑佛瑞．修茲認為，儘管紅燈與未來一年經濟衰退機率上升一致，但這仍非定局，聯準會官員仍強調貨幣政策動向將取決於經濟數據，此將大為降低政策驅動型經濟衰退發生的可能性。歷史上儀錶板紅燈平均較經濟衰退提前3個月出現，但目前潛在的衰退發生時間並不確定，鑑於就業市場仍強勁、近年個人和企業利用低利率來鎖定廉價資金，經濟對利率的敏感性可能會降低，進而使紅燈遠遠領先於衰退發生時間。

儀錶板最長的紅燈領先時間，出現在1990年經濟衰退前，當時領先將近1年，若市場在局勢進一步明朗化前，保持區間震盪，多空雙方均可能會持續受挫且感到沮喪，對積極選股者有利，鑑於經濟衰退的可能性提高，持續傾向防禦性的優質股票。