新竹街口攻城獅球團14日宣布與容毅燊簽下培訓球員合約，以幫助他度過人生難關。今年7月球團決定期滿不續約容毅燊，讓他離隊成為自由球員，雙方好聚好散，容毅燊感激這兩年來留下的美好回憶。但是容毅燊球季結束後身體不適，檢查後發現罹癌必須進行治療，球團回頭伸出援手。

身高203公分的中鋒容毅燊來自澳門，他嚮往台灣的籃球風氣，仍希望康復後留在台灣發展，他非常感謝球團雪中送炭的義行，未來要用自己的故事感動更多的病童。

球團FB以「阿橙 @ngaisan 我們挺你」為題宣布簽下培訓球員合約，薪資較原合約更為優渥，全力幫助容毅燊抗癌，以重返球場為目標：

新竹街口攻城獅球團於今日宣布與容毅燊簽下培訓球員合約，容毅燊於球季結束後因身體不適，透過攻城獅球團安排至中醫大新竹附醫健康檢查後確認罹患癌症。儘管面臨傷病，容毅燊向球團堅定表達希望能在台灣延續籃球生涯，經過球團決議後雙方簽下培訓球員合約，並提供較原合約更優渥的薪資條件，協助他能無後顧之憂的對抗癌症，且為他安排位於中醫大新竹附醫的化學治療療程。若未來身體狀況恢復後，攻城獅球團將協助容毅燊尋求任何重返球場的機會。

目前容毅燊已準備進入第三階段化療，他也在這段治療過程中經歷心境轉變，「一開始會不想面對病情，但在與家人討論後，我知道我必須勇敢面對才有機會戰勝它」容毅燊堅定地說。經過幾次化療後，他也漸漸適應治療後的身體反應，目前已恢復訓練，在醫生許可下，他也將在本週末登場的跨聯盟籃球邀請賽出賽。

容毅燊也特別感謝球團細心照料，「非常感謝攻城獅球團與教練團在我遭遇困難時伸出援手，而且隊友們也都很關心我，讓我有更正面的態度來抗癌！」容毅燊也表示，若明年身體恢復狀況不錯，會希望能與癌症相關基金會合作並幫助更多癌童，「我希望用自己的故事感動他們，我們要一起更堅強！」

這段抗癌之路對容毅燊將會充滿挑戰，攻城獅球團會全力協助容毅燊對抗癌症，也希望球迷能一起帶給他更多正面能量，助他迅速回歸球場。若持續有不理性球迷於球隊官方社群、球員個人社群留下人身攻擊或仇恨謾罵言論，攻城獅球團將存證並追究相關法律責任。