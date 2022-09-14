不論是交朋友還是談感情，每個人都有自己的原則和底線，如果不小心踩到對方的地雷，後果可不堪設想！星座運勢網站《星座好朋友》分享，和12星座當朋友的潛規則，若想讓友誼長存，千萬要避開這些地雷區。

【牡羊座】不要太悲觀

和朋友相處時，牡羊座會希望彼此能夠保持樂觀，雖然未雨綢繆是好事，但他們其實很討厭被唱衰，也特別害怕被悲傷包圍的感覺。

【金牛座】不要牽扯金錢

金牛座很夠義氣，但在他們面前談到錢，就特別傷感情，如果想和他們維持友誼，就盡量不要和他們有太多金錢上的牽扯，否則關係容易漸行漸遠。

【雙子座】不要潑冷水

雙子座很討厭被人潑冷水，他們希望得到朋友的理解和安慰，即便沒辦法幫忙解決問題也沒關係，但至少不要在他們難過和悲傷時還澆一桶冷水下來。

【巨蟹座】不要太黏

巨蟹座生性害羞，不會特別與朋友深交，也不至於疏離對方，若朋友一直聯繫，對他們來說反而是種負擔。

【獅子座】要服我

想和獅子座當朋友，就必須對他們服氣！重朋友的獅子座很喜歡被崇拜的感覺，面對自己的「崇拜者」跟好友們，他們可是非常有責任感的。

【處女座】尊重潔癖

處女座認為，是朋友就必須尊重他們的各種潔癖，否則沒有辦法深交，因此若想和處女座維持友誼，不要一直踩他們的潔癖地雷就對了。

【天秤座】說話直接

天秤座覺得朋友之間說話就要直截了當，不必拐彎抹角，他們寧可沒有朋友，也不想要忍受對方虛偽的面孔。

【天蠍座】不要算計

天蠍座心思細膩，容易看出別人對自己是否別有用心，但對於身旁熟人他們是很沒有戒心的，因此若想和天蠍座友誼長存，可別自討沒趣算計他們。

【射手座】 別越界

射手座認為朋友之間開開心心就好，別輕易越界，因為他們不喜歡被評論，或被建議去做什麼事情，所以千萬不要試圖控制他們。

【摩羯座】一起衝也一起廢

摩羯座是一個以心交心的人，不過他們可不傻，不會單方面付出不求任何回報，只希望兩人可以一起上進或一起耍廢，陪伴在彼此旁邊。

【水瓶座】別情緒勒索

和水瓶座當朋友很輕鬆，但千萬別用「我對你好」來威脅、命令他做什麼事情，也不企圖改變他的想法。

【雙魚座】明算帳

朋友歸朋友、錢歸錢，雙魚座可以大方的借你錢，但千萬別想占他們便宜，秉持這樣原則和相處方式，就能和雙魚維持良好友誼。