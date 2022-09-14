新北市政府攜手12家新北電子、家電企業赴德國柏林會議中心（Berlin ExpoCenter City）參加「2022德國柏林消費電子展(IFA 2022, Berlin)」，於上週圓滿落幕，市府與企業組成「新北形象館2.0」，在會展期間成功吸引國際重量級買主諮詢洽談，包括TESLA、AMAZON、AUTOMOTRIZ、Skytech、Mobileadds、Freeeway等，潛在訂單可達新台幣2.2億元。

新北市政府上週攜手12家新北企業赴德國參加「2022德國柏林消費電子展」。(圖／新北市政府提供)

經發局長何怡明表示，2022德國柏林消費電子展逐漸擺脫疫情COVID-19影響，睽違2年再次實體開展，展期甫於9月6日圓滿落幕。據大會統計該展覽共吸引46個國家、1,070家廠商參展，顯見消費性電子與家電科技產業領域龐大商機。新北市政府與12家企業組成「新北形象館2.0」參展，是全台灣參加2022德國柏林消費電子展比例最高的縣市，在各縣市政府中也是首屈一指，積極拓展歐洲及國際市場，展期3日成功吸引國際大廠關注，光是開幕當日媒合潛在訂單就已破億，活動3天的潛在商機初步統計已達2.2億元。

其中，「帝均科技」以高品質時下生活應用科技周邊商品「Lens Protector Series藍寶石螢幕保護貼及防摔手機殼系列」，主打不輕易沾附指紋、刮傷能見度低，有效降低手機摔落時螢幕、鏡頭、邊框的損壞機率。商品的獨特性，在展期中獲得歐洲3C科技買主關注，並趕在展期最後一天出手下單。「聖保德科技」在活動現場展示USB快充，整合快充及備份功能，並且提供加密技術，吸引眾多買主詢問客製化服務；「云辰電子」居家保全和智慧家庭系統，提供完整硬體、APP及雲端服務平台，其全方位配套產品組合，獲得不少買主諮詢並索取產品報價；「升洋資訊」展出多種不同尺寸攝像機模組，在搭配現場解說人員靈活操作，示範各種特殊應用模式，成功吸引多國客戶注意，並有國際電商品牌表達高度合作意向，可望未來合作拓展歐洲新興市場。

經發局補充，今（111）年前3季新北市政府密切辦理國際商貿活動，在疫後時期，積極促成新北企業與國際市場接軌。5月份辦理「台奧科技交流在新北」，與奧地利企業進行科技交流，超過600名國內外相關企業代表同時上線參與直播，6月份攜手新北企業前往「2022日本移動通訊應用展」勇創1.53億元商機，8月份的「新北國際採購商洽會」成功媒合近350場次，累積18.43億元潛在訂單，9月份則是赴德國參展，成功再下一城。因新北廠商優質技術實力，在國際上更是有目共睹，連4波在國際商洽上取得亮眼佳績。

新北市積極拓展國際市場，展期3日成功吸引國際大廠關注，潛在商機超過2億元。(圖／新北市政府提供)

經發局再補充，因應疫情降溫，企業對於相關產業投資需求熱絡，進而帶動土地需求，在國際商洽活動陸續圓滿落幕後，經發局將於10月14日「新北招商成果大會」趁勢推出「新莊北側知識產業園區特定產業專用區」、「林口工一產業專用區」、「林口區力行段第四種產業專用區」等土地案件，歡迎各界加碼投資新北，近期也請密切關注經發局官網。（新北市政府經發局廣告）