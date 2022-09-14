監察院啟動「恩恩案」調查，國民黨立院黨團今開記者會質疑監察院是在配合民進黨新北市長參選人林佳龍，監察院自甘墮落，甘做民進黨政治打手、政治小弟打擊異己，其中調查監委之一的蘇麗瓊，更是衛福部長陳時中任內的次長，國民黨團總召曾銘宗奉勸蘇麗瓊不要變成民進黨打手。

曾銘宗指出，連前衛福部長陳時中當初都認為新北市政府在恩恩案沒有延誤，身為疫情指揮中心醫療應變組副組長的羅一鈞也說「沒有看到程序上有所延誤」，結果，林佳龍一下指導棋，要監委配合約詢侯友宜，監察院就配合調查，還傳出打算先射箭再畫靶。

曾銘宗也點名調查此案的其中一名監委蘇麗瓊，蘇麗瓊過去擔任陳時中的衛福部次長，顯見蘇麗瓊監委護航陳時中不遺餘力、用心良苦，卻斷送了監察院的公信力，讓一息尚存的監察院形象，徹底崩壞。

曾銘宗奉勸同是事務官出身的蘇麗瓊監委，不要成為民進黨的打手。民進黨新系大老的監察院長陳菊讓監院淪為派系分贓，同樣也是派系大老的林佳龍也介入監察院，曾銘宗呼籲監察院，好好守住憲政獨立機關的風骨，不要配合林佳龍選戰策略，淪為民進黨派系小弟。

國民黨團書記長李德維也指出，監察院介入選舉的效率相當高，民進黨立委蘇治芬才喊「下架張家」，監察院隔天就行文雲林縣政府，且派出3名監委調查縣長張麗善胞弟張啟盟，天下還真有這麼巧的事？綠委一喊，監委隔日查辦，反觀高雄城中城大火，卻沒看到監院調查高市府責任。

李德維強調，監察院是全民的監察院，而不是民進黨的工具，恩恩案在國賠不成立，監察委員卻帶了二名調查官，大陣仗突襲新北市政府消防局，變成特定政黨的監察院。

國民黨團副書記長洪孟楷質疑，疫情指揮中心從過去到現在，制定全國疫情指引，要求地方政府配合，監察院對於「恩恩案」的問題，竟對疫情指揮中心不聞不問，反而刻意針對新北市政府，現在是要求真相？還是政治動作、政治干預、政治調查？

洪孟楷呼籲監察院，既然要查，該查的全都來查、統一標準來查，包括3＋11會議紀錄、陳時中視訊約談、立委施壓3＋11、桃園市政府督導不周等，全部都沒有下文？都不了了之？監察院現在磨刀霍霍針對新北市政府，存何居心？監察院選擇辦案，就是政治辦案。