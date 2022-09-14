茂順(9942)客戶訂單維持產能滿載，加上產能恢復正常水準，今年第3季營運表現可望呈現季增及年增的局面，今年全年度在南崗廠部分客戶訂單排程已至2023年首季，外加業外匯兌利益挹注，法人看好營收及獲利可望同步成長。

展望2023年，在順南崗傳順新廠(專業鐵殼處理廠)接獲國際OEM車廠油封訂單，昆山廠在產能恢復正常水準，工業用油封與汽車用油封需求仍維持高檔水準，法人樂觀看待茂順2023年營運將持續成長。

茂順主要從事各類油封的加工製造與進出口業務，為國內第一家密封元件製造廠商，營運並不會受到單一產業影響，淡旺季較不明顯。茂順主要以外銷為主，外銷比重近90%，以歐美市場為主，近年也陸續打入新興國家，如大陸、俄羅斯等，目前大陸昆山廠已成為獲利來源之一。

茂順台灣南崗廠客戶訂單排程已至2023年的Q1~Q2，加上將支援昆山廠停工時期訂單，原料下滑又有助獲利。法人預估，茂順南崗廠2022年營收及獲利年增率皆可望超過15%。展望2023年，南崗傳順新廠(專業鐵殼處理廠)接獲國際OEM車廠油封訂單，加上部分油封小廠因疫情因素已退出市場，有利茂順接獲歐美客戶轉單進而提升油封市占率，南崗廠營收及獲利可望維持成長腳步。

大陸疫情封控影響，茂順昆山廠2022年4月停工三週，外加部分原物料缺料影響產能，茂順昆山廠今年業績表現恐怕差強人意。不過，2023年年，在產能恢復正常水準，工業用油封與汽車用油封需求仍維持高檔水準，加上成功切入新能源車領域，昆山廠營運將重返成長趨勢。