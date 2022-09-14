隨著美元向145日圓叩關，日本決策官員周三重申，他們已經準備好對日圓的劇烈波動採取「必要行動」。

美國8月消費者通膨意外炙熱，聯準會可能升息得更高更久的預期帶動隔夜美元與美國公債殖利率大漲，並導致日圓急速下挫。

當被問及隔夜日圓大跌時，負責國際事務的副財長Masato Kanda向記者表示，他對貨幣市場的走勢感到擔憂，並重申上周發出的警告：「我們正密切關注日圓走勢，我們將對匯率走勢採取適當的應對措施，且不排除任何選項」。

內閣官房長官松野博一周三在記者會上表示，如果日圓過度波動的情況持續下去，政府將採取必要行動。他並表示，匯率急速波動，並非政府樂於見到的事。

美國聯準會持續大幅升息，而日本央行則堅持超寬鬆貨幣政策，兩國政策南轅北轍，使日本政府難以緩解近來日圓急貶的跌勢。

周三美元一度升至144.965日圓，仍然徘徊在24年高點（144.99日圓）附近，並逼近145日圓重大心理關卡。

日圓走軟有利於日本出口，日本政府向來樂見其成，但現在卻對此相當頭疼，因為低迷不振的日圓使燃料和食品進口價格漲得更兇，國內零售業者與一般家庭苦不堪言。