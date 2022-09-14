目前倫敦的飯店住宿和前往倫敦的機票價格正在飆升。英國女王伊莉莎白二世的國葬將在下周一舉行，數十萬名民眾蜂擁前往倫敦，可能在經濟不景氣之際，為倫敦旅遊業帶來一些喘息空間。

英國女王在9月8日逝世，結束了長達70年的王位之旅。

旅遊新創公司Hopper經濟學家Hayley Berg說，在宣布女王死訊之後，倫敦飯店平均房價從每晚244美元飆升至384美元。

一些公眾人物前往倫敦，而外國代表團則在9月19日參加葬禮。而從周三晚間到葬禮當天稍早，將有數十萬名民眾24小時不間斷為女王做最後告別。

飯店網站顯示，倫敦一些高檔飯店在本周日的住房已經售罄。

訂房公司HotelPlanner說，在周一一家五星級酒店的房價已經突破了1200英鎊，預計未來5天房價將翻倍，因為倫敦的飯店入住率達到95%。並且有超過60%遊客是外國遊客。

一般的連鎖旅館的入住也遭到遊客塞爆。Whitbread在倫敦市的10多家旅館已經被預訂一空。

另外美國往返倫敦的機票，在15、16和17日分別飆升到1120美元、1054美元和967美元，均高於此前平均的710美元水準。

英鎊走弱也吸引了來自海外的遊客，在通膨影響達到創紀錄水準之際，此次的人潮湧入可能會提振仍在復甦中的餐廳、酒吧和博物館。

諮詢公司Pantheon Macroeconomics的經濟學家Samuel Tombs說，由於已經被宣布為假日，多數的商業企業在下周一會關閉，將限制了餐廳和旅遊的效益；儘管如此，許多企業還是可以彌補回來。