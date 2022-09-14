受惠於環保減廢題材，遠東新(1402)近期股價沿5日線向上，無畏台股大盤今午盤仍重挫逾200點，遠東新仍漲逾1個百分點。該公司今年上半年EPS已經超過1元，來到1.17元，而8月新公布的營收維持高檔來到219.7億元，年增13.7%。在減廢成效上，遠東新每年減廢貢獻200億支PET瓶，足夠繞地球115圈。

遠東新今年上半年綠色產品營收達255億，約佔生產事業營收30%，佔生產事業營業利益逾40%。遠東新綠色事業，自1988年開始在台灣建廠，投資再生酯粒(RPET)逾30年，從台灣出發，已擴展全球其他各國的生產基地，包括美國、日本、中國。未來新增據點將包括越南、菲律賓、馬來西亞。此外，遠東新與Coca Cola、伊藤園、7-eleven、FamilyMart、 AEON和姬路巿政府合作，在日本發展100% closed-loop商業模式。該模式，同時解決日本境內塑料垃圾問題，並確保遠東新&飲料公司原料的來源以及供給。2021年遠東新聚酯回收紗開始應用於高階性能車領域（德國馬牌輪胎），2022年遠東新與LanzaTech合作開發全球首創使用回收碳廢氣之布料。

遠東新2021年RPET（再生聚酯）產能為32.4萬噸，2025年預估為87萬噸，2030年目標為150萬噸，亦即2030年的RPET的產能將是目前的近4倍。