晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁14日出席台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan）開幕典禮時表示，美國擴大半導體設備出口中國限制，台灣立場很簡單，應該要保護台灣半導體產業，不過針對某些敏感東西也應配合美國政策。至於生產鏈庫存去化何時結束，黃崇仁預期壓力到年底應可獲得紓解。

台灣國際半導體展14日在南港展覽館一館登場，由於美國不斷加強對中國大陸半導體產業的圍堵及管制，是否對台灣半導體生產鏈造成影響，黃崇仁表示，中國大陸半導體依賴台灣，全世界都需要台灣半導體，廣達等許多台商在大陸生產電腦需要台灣生產的晶片，蘋果同樣要把台灣製造的晶片送到大陸製造手機，兩岸間具有互補關係。

黃崇仁表示，目前兩岸關係比較緊張，不過不代表可以與中國完全切割。某些高階敏感的東西，美國有其立場，這與商業無關，台灣可以配合美國政策，不過，台灣立場應該要保護台灣的半導體產業。

有關業界盛傳中國業者高薪來台挖人才，黃崇仁表示，這情況不是第一天發生，台灣成立半導體學院就是為了因應人才流失。由於大陸在半導體產業的競爭力並沒有比台灣強，大陸企業提供更高的薪水無法維持太久，力積電過去很多員工被挖角去大陸蓋廠，現在福建晉華不行了，員工又回流。

黃崇仁表示，兩岸人才會流通，大陸來台挖角或許短期會有傷害，但人才最終還是會回流。對於力積電及台積電這樣規模的半導體廠，損失部份人才並不會造成嚴重後果，而且要能提供超過台積電的薪水及分紅很困難。