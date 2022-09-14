中共人民網評李易峰被行拘：以儆效尤，讓劣跡藝人退無可退。（澎湃新聞）

中共黨媒人民網14日發表署名鍾樂的藝評指出，北京警方11日通報大陸演員李易峰多次嫖娼被行政拘留。隨著「實錘」落地，多家品牌終止與其合作，錯愕的粉絲紛紛「脫粉」。更多網友則表現出不解：違法藝人屢有前車之鑒，為何仍有「頂流」不斷跌落？

藝評表示，近幾年，演藝圈藝人接二連三口碑「翻車」，除了藝人失德問題，也有其結構性成因。一方面，部分經紀公司藝人准入門檻低，一些產業鏈從業者為了迎合受眾口味，重流量輕藝德，甚至為某些品行不端的藝人「開綠燈」；另一方面，劣跡藝人違法後承擔的經濟成本太低，有人甚至憑藉之前高昂的代言費繼續奢侈的生活。

此前，中宣部、中央網信辦等多部委陸續發文，要求加大對違法失德藝人的懲處力度，各行業協會也表態「對劣跡藝人零容忍」。一系列重拳出擊，為藝人們敲響了警鐘。而藝人「塌房」之後，除了道德譴責和行業懲戒，還應提高其違法成本，使其承擔巨額的經濟賠償，讓他們「輸不起」，才能更有效地以儆效尤。

文章認為，品牌方、影視公司與藝人簽訂合同，看中的是其名氣、形象和影響力。藝人作為公眾人物，既然享受了社會影響力所帶來的名利光鮮，也應該承受不良行為導致的嚴重後果。品牌方、影視公司應與公眾建立「零容忍」共識，明確合同條款，提前算好「經濟帳」，對藝人違法失德加大索賠力度。除了避免自身受損，更能倒逼藝人愛惜羽毛，規範行為操守。只有給藝人套上「經濟枷鎖」，讓其「退無可退」，才能對藝人產生有力震懾，使其潔身自好，守公德，嚴私德，讓演藝圈更加風清氣正。

藝評強調，同時，藝人的經紀公司也應從眾多「翻車」案例中吸取教訓。藝人和經紀公司往往是利益共同體，藝人光環越大，經紀公司的連帶責任也越大，藝人出現劣跡，經紀公司也難逃其咎。對於某些故意掩飾或縱容藝人不法行為的經紀公司，有關部門加強聯合懲戒，品牌方、影視公司加大索賠力度，全行業也應及時抵制，使其跟藝人「一損俱損」，難以翻身。

無論是不是「頂流」，粉絲量有多大，演藝圈對任何人都不是法外之地。相信在多措並舉之下，行業亂象終將得到有效遏制，演藝界更加健康有序發展。