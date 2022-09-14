國民黨副主席夏立言八月底訪問大陸，先後和海協會會長張志軍、中台辦副主任陳元豐會面，轉達台灣民眾的想法和在陸台商、台生的心聲。但是夏立言此行，不僅綠營攻擊砲火猛烈，就連藍營內部也有雜音。國台辦發言人朱鳳蓮表示，國共兩黨在共同的政治基礎上，夏立言此行具有積極意義。

夏立言這趟訪問，向陸方反應了台灣民眾對於大陸解放軍在台灣周邊海域連日軍演的不滿與憂慮。今天在國台辦例行記者會上，本報記者提問，大陸如何看待夏立言此行訪陸，發揮了什麼樣的作用？怎麼讓大家知道，大陸其實有把夏立言反應的問題聽進去，並且會展現善意加以改善，而不光只是行禮如儀的見見面而已？

朱鳳蓮表示，中國共產黨與中國國民黨在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，保持交往、增進互信、推進合作，對推動兩岸關係和平發展、增進兩岸同胞福祉、維護台海和平穩定，具有積極的意義，也反應了包括台灣同胞在內的兩岸民眾，要和平、盼穩定、促交流、求發展的願望與訴求。

朱鳳蓮指責，當前，民進黨當局不斷謀獨挑釁，外部勢力加緊以台制華，是台海形勢動盪緊張的根源，大陸以台灣同胞的福祉為念，與致力於發展兩岸關係的政黨、團體、人士一道，繼續共同努力推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，造福兩岸同胞，捍衛民族利益。