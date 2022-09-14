不少人拚了命想考進台大，一名女大生表示，今年考上台大森林系，才開學就發現自己讀不來，想轉系考又擔心分數不夠，轉學又怕其他大學沒有台大響亮，讓她念了一個禮拜就想休學，直呼「我好想家」，不少台大生看了她的心境，紛紛留言為她打氣，當中也有同系學長說，除非真的很喜歡森林系，不然能逃就逃。

原PO昨（13）日於論壇《Dcard》指出，今年考進台大森林環境暨資源學系，才開學一個禮拜就發現和想像有落差，她說相較於植物，自己更喜歡動物，讓她有想轉科系的念頭，「但我的成績真的很差，以我的分數轉系是不行的」。

原PO表示，自己對微積分有聽沒有懂，再加上「普通植物科學」這門課程的教授，大多都是以英文授課，她崩潰喊「我真的覺得快要死了」。她說同宿舍的室友都很努力念書，不論早晚都在研讀，「讀書氛圍很好，但壓力真的好大。」

原PO說，考進台大很開心，但自己選了不喜歡的科系，怕讀4年畢業後什麼也不是，她想考轉學去別的大學，又擔心其他大學沒有台大好聽，她迷惘地說，「我只讀一個禮拜就想休學，我好想家」。

貼文曝光，不少台大生給她意見，「其實每個科系進去都跟自己想的不太一樣，我相信你很快就會走出這個摸索期的，有時候只是一時沒找到方向而已」、「學校有微積分等基礎課程的課外協助，可以查看看」、「加油！慢慢調整、適應，把狀況弄好再來思考自己要什麼，這樣會比較有好想法」。留言中有一名同系所的男網友說，森林系讀久了會發現課程關聯性很差，「所以不是真愛，能逃的趕快逃啊」。